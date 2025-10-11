Laut Reuters besiegte Deutschland Luxemburg klar mit 4:0 und übernahm in der WM-Quali die Spitze der Gruppe. Die FAZ hebt Kimmichs Doppelpack hervor, während ran.de die Torschützenliste präzisiert: David Raum, Joshua Kimmich (zweimal, davon ein Elfmeter) und Serge Gnabry. In den ZDF-Highlights ist die Dominanz der DFB-Elf deutlich zu sehen.

Deutschland kontrollierte Tempo und Ballbesitz, profitierte aber auch von einer frühen Roten Karte gegen Luxemburg nach Handspiel im Strafraum (laut Reuters) – der fällige Elfmeter wurde von Kimmich verwandelt. In der Offensive setzten die Außen konsequent nach; Raum und Gnabry trugen sich ebenso in die Torschützenliste ein. Das DFB-Team blieb defensiv stabil und ließ nur wenige Halbchancen zu.

Für die Statistikfreunde: ran.de führt die Treffer wie folgt: Raum, Kimmich (Handelfmeter), Gnabry, Kimmich. Reuters ordnet den Erfolg als wichtigen Schritt in Richtung Gruppenspitze ein; durch Ausrutscher der Konkurrenz hat Deutschland nun die beste Tordifferenz. Entscheidend für die nächsten Wochen werden Effizienz im Abschluss und die Belastungssteuerung im kompakten Länderspielfenster.

