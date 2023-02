1. Bundesliga: Union gewinnt gegen Mainz - Platz eins

In den Samstagnachmittagpartien des 19. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin gegen Mainz mit 2:1 gewonnen.

Kevin Behrens erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer, der die Eisernen vorübergehend schon auf Platz eins der Tabelle setzte, ein Elfmeter nach Handspiel, verwandelt vom Mainzer Marcus Ingvartsen in der 78. Minute machte die Träume nur vorübergehend zunichte, Jordan Siebatcheu legte für Union in der 84. Minute nach und die Tabellenspitze über Nacht war sicher. Die Bayern können allerdings am Sonntag mit einem Sieg in Wolfsburg wieder zurückkommen.



Bayern-Verfolger Borussia Dortmund gewann seine Partie gegen den SC Freiburg ebenfalls, und das mit einem 5:1 recht deutlich. Der BVB ist damit punktgleich mit den Bayern, aber dank schlechterem Torverhältnis auf Rang drei.



1. Bundesliga: Gladbach und Schalke torlos

In der Samstagabendpartie des 19. Bundesliga-Spieltags haben sich Mönchengladbach und Schalke mit einem 0:0 unentschieden getrennt.



Beide Teams agierten offensiv viel zu harmlos, Schalke mauerte zumindest im ersten Durchgang, was aber gar nicht nötig gewesen wäre, weil Gladbach übervorsichtig war. In der zweiten Halbzeit witterten die Königsblauen dann, dass dieses Mal mehr drin ist und wurden mutiger, die Abschlüsse waren aber nicht konsequent genug. In der Tabelle bleibt Gladbach damit auf Rang acht, Schalke auf dem letzten Platz.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Köln - RB Leipzig 0:0, Eintracht Frankfurt - Hertha 3:0 und VfL Bochum - 1899 Hoffenheim 5:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur