1. Bundesliga: Bayern München müht sich zum Sieg gegen Heidenheim

Am 13. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München zuhause gegen den 1. FC Heidenheim mit 4:2 gewonnen. Die Bayern hatten nach dem Pokal-Aus von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz, konnten aus dem Spiel heraus aber wenig Torgefahr erzeugen. Ein Eckball sorgte in der 18. Minute aber dann für die Führung der Münchener, als Upamecano wuchtig in die linke Ecke köpfte.

In der 39. Minute traf Davies allein vor Müller aus spitzem Winkel nur den Pfosten, ansonsten ließ die Schmidt-Elf aber wenig zu und lag nach 45 Minuten nur 0:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel nutzte Honsak eine Verwirrung in der Defensive der Bayern zum Ausgleich: In der 50. Minute fing der Angreifer einen Rückpass von Upamecano ab, umkurvte Peretz und netzte eiskalt ein. Der kurz darauf eingewechselte Musiala brachte die Kompany-Elf in der 56. Minute wieder in Front, als er unwiderstehlich in den Strafraum dribbelte und ins linke Eck traf.

In der 84. Minute erhöhte Goretzka, dessen Abschluss nach Sané-Vorlage noch abgefälscht wurde und so Müller im Kasten keine Chance ließ. Die Gäste zeigten jedoch Moral und verkürzten in der 85. Minute direkt wieder: Scienza legte im Strafraum für Dorsch auf und der Ex-Münchener drosch das Leder in die Maschen. Als der FCH alles nach vorne warf machte Musiala den Deckel drauf: In der Nachspielzeit startete er von der Mittellinie und traf zum Endstand.

Damit baut Bayern München seine Tabellenführung vor Frankfurt auf sechs Zähler aus, Heidenheim bleibt vorerst auf Rang 16 hängen.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Leverkusen - St. Pauli 2:1, Frankfurt - Augsburg 2:2, Bochum - Bremen 0:1, Kiel - Leipzig 0:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur