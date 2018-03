Leipzig im Europa-League-Viertelfinale gegen Olympique Marseille

RB Leipzig spielt im Viertelfinale der Europa League gegen Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung durch den ehemaligen französischen Fußballspieler Éric Abidal am Freitagmittag im schweizerischen Nyon.

Die weiteren Auslosungsergebnisse: FC Arsenal - ZSKA Moskau, Atlético Madrid - Sporting Lissabon und Lazio Rom - FC Salzburg.

Die Hinspiele finden am 5. April, die Rückspiele am 12. April statt.

Die Auslosung des Halbfinales ist dann am 13. April, die Hinspiele am 26. April, die Rückspiele am 3. Mai. Das Finale findet am 16. Mai 2018 im Parc Olympique Lyonnais in Lyon statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur