EuroLeague & EuroCup: Frauen besiegen Griechinnen

Der SAP Garden bleibt weiter der Garden Eden für den FC Bayern. Im vierten Spiel gab es nun gegen Ex-Trainer Andrea Trinchieri den vierten Sieg. Coach Gordon Herbert richtete ein Lob an sein Team: "Sie haben zusammengehalten." Carsen Edwards, mit 24 Punkten MVP und jetzt schon 161 Punkte in 8 EuroLeague-Spielen freute sich bloß, "dass wir das Spiel alle gesund zu Ende gebracht haben." Shabazz Napier war etwas unzufrieden: "Der Ball ist nicht so gut zu uns gefallen, wie wir es gewohnt sind."

Verletzungspech hatten die deutschen Basketball-Frauen. Beim Quali-Krimi über Griechenland musste Alexis Peterson vom Platz getragen werden. "Es war unglücklich, dass sie sich in der ersten Hälfte verletzt hat. Hoffentlich wird sie okay sein", bangte Bundestrainerin Lisa Thomaidis, lobte aber auch ihre Bank, insbesondere Jessica Schiffer, die "uns einen riesigen Boost mit ihren Würfen gegeben" hat. Kapitänin Marie Gülich war "richtig stolz auf dieses Team, vor allem aufgrund der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben" und erklärte ihren ungewöhnlichen Wechsel nach Taiwan damit, dass sie "einfach mal was Neues ausprobieren" wolle.



Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der EuroLeague. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Freitag in der EuroLeague unter anderem mit dem Derby zwischen Titelverteidiger Panathiaikos und Olympiakos Piräus - live ab 20 Uhr.

FC Bayern - Zalgiris Kaunas 77:74

Der SAP Garden bleibt für die Bayern-Basketballer weiterhin der Garden Eden. Zum vierten Mal trat die Mannschaft von Gordon Herbert zuhause an und blieb auch im Duell mit Tabellenführer Zalgiris um Ex-Trainer Andrea Trinchieri ungeschlagen. Vor allem ein brutal starkes erstes Viertel mit 19:7 Punkten brachte den Sieg auf den Weg. Die Litauer bleiben trotz der erst zweiten Saisonniederlage an der Tabellenspitze, während die Münchner Rang 2 übernehmen.

Andreas Obst, Spieler Bayern: "Die Defense war in der ersten Halbzeit sehr gut. In der zweiten Halbzeit war sie phasenweise auch ganz gut. Wir haben gut den Ball bewegt. Es war klar, dass es kein einfaches Spiel wird. Es war nicht das schönste Basketballspiel. Aber wir sind unserem Gameplay treu geblieben, haben den Ball gut bewegt und unsere Vorteile dann genutzt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bDVXa0FXQ3U3TFR1UUMwU0pobC9IR3ozL3h3WHhiRGRKT3pLcE5EZU52TT0=

Carsen Edwards, Spieler Edwards und MVP: "Ich bin einfach glücklich, dass wir gewonnen haben, glücklich, dass wir das Spiel alle gesund zu Ende gebracht haben und wir gewinnen konnten. Das ist gut."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RDAvaDZJRmg1SEVUWnBYVWg5RHdqMUx5Z2NUcm1ySmgwZDZPcWFzcmpSVT0=

Shabazz Napier, Spieler Bayern: "Der Ball ist nicht so gut zu uns gefallen, wie wir es gewohnt sind. Defensiv haben wir in der ersten Halbzeit einen großartigen Job gemacht. In der zweiten Halbzeit war klar, dass dieses Team fighten würde. Wir haben kapiert, dass es in der zweiten Halbzeit ein Kampf werden würde." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TmtObnlTSFRBRmdrZ1dkS3RpYy9ZNCswMVprUHdVNmxsZkxyVVEyWTYwRT0=

Gordon Herbert, Trainer Bayern: "Wir haben in einigen Momenten richtig gut gespielt. Dann haben wir uns im Half Court gegen ihre Defense schwergetan. Sie haben einige Dreier geworfen, um zurückzukommen. Aber Kompliment an unsere Jungs. Sie haben zusammengehalten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aGdocGc3Vk1uWjJSVEZVTjZrMFpjK1pKdzlSaW04eGNEMVZkRWxtMUZ4TT0=

Roter Stern Belgrad - ALBA Berlin 92:71

Die Albatrosse haben weiter Schwierigkeiten in der Euroleague. Bei Roter Stern Belgrad setzte es die nächste klare Niederlage, die fünfte am Stück. Von Beginn an waren die Serben überlegen und zogen gleich im ersten Viertel auf neun Punkte davon. ALBA bleibt am Tabellenende. Der rote Stern scheint von Rang 12.

Ioannis Sfairopoulos, Trainer Belgrad: "Unsere Spieler waren bis zum Ende des Spiels sehr konzentriert. Wir haben eine zweistellige Differenz und haben diese behalten, obwohl ALBA immer wieder gedrückt hat, ins Spiel zurückzukommen. Ich glaube, wir haben einen klasse Job gemacht, die Differenz zu halten und so zu gewinnen, wie wir gewonnen haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RVRuS1FpYzZFeXN1UXRZSmg5L0paaXZQZ0ZlVU42TTloRFQ0d0dRUVpNcz0=

Israel González, Trainer ALBA: "Ich gratuliere ihnen zu diesem Start und gratuliere den Spielern für ihren Einsatz. Wir brauchen ein bisschen mehr Glück bei den Verletzungen. Heute haben wir noch zwei Spieler verloren. Das ist zu viel. Wir brauchen ein bisschen mehr Glück in diesen Situationen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UXI3a2Y0VzcxZFNmNVBhb0E1R05uRmppelpMTlNEVzhacFdrcXNTV0UzYz0=

Deutschland - Griechenland 79:76

Drama in Hagen! Die DBB-Frauen holen ohne vier Stammspielerinnen und trotz der Verletzung von Alexis Peterson den Sieg in der EM-Qualifikation. Vor allem das gewonnene zweite und dritte Viertel waren Basis für den Erfolg. Damit bleiben die deutschen Basketballerinnen in der Tabelle auf Platz 2, vor den Griechen. Ganz vorne steht weiter Italien.

Lisa Thomaidis, Bundestrainerin: "Es war ein fantastischer Teamsieg heute für uns. Viele Dinge liefen gegen uns, wir haben unseren Point Guard in der ersten Hälfte verloren. Aber die Leistung von einigen unserer Spielerinnen von der Bank war herausragend. Jessica Schiffer ist von der Bank gekommen und hat uns einen riesigen Boost mit ihren Würfen gegeben."

...zur Verletzung von Alexis Peterson: "Es gibt noch keine News. Es war unglücklich, dass sie sich in der ersten Hälfte verletzt hat. Hoffentlich wird sie okay sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bnNLMTRVMGoyZkdqZTlmdElZdE1TdTRBNmkzbnFlUXd3and5U1VxMmpPWT0=

Marie Gülich, Kapitänin Deutschland: "Ich bin richtig stolz auf dieses Team, vor allem aufgrund der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben. Lex (Alexis Peterson) ist für uns eine große Stütze auf dem Point Guard. Dass Alex und Jenny einfach reinkommen und ihr Spiel spielen - ich bin richtig stolz auf uns, dass wir das so zusammen hinbekommen haben."

...über ihren Wechsel nach Taiwan: "Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ich habe vier Jahre in Spanien gespielt und die ganze Zeit nach einer Option gesucht. Viele Angebote, die ich bekommen habe, sind vor dem Fenster gewesen, als ich noch meine Reha gemacht habe. Für mich war es so: Ich möchte für dieses Fenster gesund sein. Das war meine Priorität und dass ich spiele. Und dann hat sich das ganz gut angeboten, weil es erst Anfang Dezember ist. Es hat vom Zeitplan richtig gut gepasst. Und dann bin ich auch einfach neugierig. Wann lebt man schon mal in Taiwan? So eine Challenge bringt mir als Spielerin auch noch mal was." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VVNKb3Z1Q0ltT2MzWENZN2VSRkpod2FPczhVeVkvbzVXUDNtWUJveFY3dz0=

Ireti Amojo, Magenta Sport-Expertin, vor dem Spiel über Leonie Fiebich, nach ihrem Titel in der WNBA: "Was für ein Ride! Was für eine tolle Zeit, eine besondere Zeit auch für sie. Trotzdem würde ich sagen, sie hat noch nicht ihren Peak erreicht. Sie hat auf jeden Fall noch einen Weg vor sich und ganz viel Luft nach oben. Aber jetzt schon toll zu sehen, wie sie sich entwickelt. Zu sehen, welchen Weg sie gegangen ist und welchen Weg sie noch gehen wird, ist besonders." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUp3YmVlSDlqMUdOSHJLajc1NzNMYnRIbFM0UFBXMDMwY1R4SDlZQWlIcz0=

Nyara Sabally, Spielerin New York Liberty und Deutschland, vor dem Spiel zum Titel in der WNBA: "Das ist noch nicht wirklich angekommen. Das wird wahrscheinlich erst ankommen, wenn man erst ein paar Monate raus ist. Das ist echt was Krasses, was wir da erlebt haben. Das ist echt sehr cool gewesen."

...zur Europameisterschaft in Deutschland: "Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Die EM in Deutschland, das wird richtig cool. Aber wie du schon gesagt hast. Die WM in Berlin, in der Mutterstadt. Da freue ich mich extrem drauf." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2cxak5jUmkxaGMzZ1NjKzNLTDdaVjBiK2tJSG9CbHJ6Sk9VRUdVbzZhOD0=

Svenja Brunckhorst, 3x3-Olympiasiegerin, in der Halbzeitpause zum Empfang in Hagen: "Das war sehr besonders. Besonders, wenn man jetzt endlich wieder in Deutschland ist, dass alle aufstehen, klatschen und hier bleiben in der Halbzeit und uns ehren, das ist schon sehr besonders.

...über die jüngste Entwicklung im deutschen Frauen-Basketball: "Das ist unglaublich. In der Viertelpause ehren wir zwei Spielerinnen, die WNBA-Champion geworden sind. In der Halbzeit die erste Goldmedaille im Basketball. Hätte man mir das vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt: Okay, ich unterzeichne das. Aber ich hätte das nie geglaubt. Das ist eine Wahnsinnsentwicklung und zeigt das große Talent, das wir gerade in Deutschland haben."

Marie Reichert, 3x3-Olympiasiegerin, in der Halbzeitpause, wie es sich mit der Goldmedaille spielen lässt: "Ich glaube, man spielt mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. So eine Goldmedaille im Rücken zu haben, ist natürlich super cool. Aber natürlich hat sich der Alltag wieder ein bisschen eingespielt."

Link zum Gruppeninterview: clipro.tv/player?publishJobID=enUyWnJxbFZmc0U2V040SmpGQ0pKV2dFSzQyMGU4a1JqWXByc0l6Q1AvUT0=

Programm-Überblick Basketball live bei MagentaSport

Freitag, 08.11.2024

ab 17.45 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - AS Monaco

ab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Fenerbahce Istanbul

ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Olympiakos Piräus

ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Baskonia Vitoria-Gasteiz, Virtus Segafredo Bologna - Maccabi Playtika Tel Aviv

Dienstag, 12. November 2024

EuroLeague

ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - FC Bayern München

ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Roter Stern Belgrad

ab 19.30 Uhr: ALBA Berlin - EA7 Emporio Armani Milan

ab 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - ASVEL Villeurbanne

ab 20.00 Uhr in der Konferenz: Panathinaikos Athen - Maccabi Playtika Tel Aviv, Baskonia Vitoria-Gasteiz - Anadolu Efes Istanbul, Real Madrid - Virtus Segafredo Bologna

EuroCup

ab 17.50 Uhr: Wolves Vilnius - Dolomiti Energia Trento

ab 18.50 Uhr: Trefl Sopot - Hapoel Shlomo Tel Aviv

ab 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Aris Midea Thessaloniki

Mittwoch, 13. November 2024

EuroLeague

ab 17.45 Uhr: Partizan Belgrad - Barca Basket

ab 20.15 Uhr: Paris Basketball - Zalgiris Kaunas

EuroCup

ab 17.50 Uhr: Besiktas Istanbul - Dreamland Gran Canaria, U-BT Cluj-Napoca - 7Bet Lietkabelis Panevezys

ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Bahcesehir College Istanbul

ab 18.45 Uhr: Hapoel Bank Yahav Jerusalem - Cosea JL Bourg-en-Bresse

ab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Türk Telekom Ankara

ab 20.20 Uhr: Joventut de Badalona - Buducnost VOLI Podgorica

Quelle: MagentaSport (ots)