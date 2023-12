Champions League: BVB mit Unentschieden gegen PSG Gruppensieger

Am letzten Gruppenspieltag der Champions League hat Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain 1:1 unentschieden gespielt.

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie, Tore blieben in der ersten Halbzeit allerdings trotz bester Chancen aus. Kurz nach Wiederanpfiff platzte dann der Knoten. Der BVB eroberte den Ball am gegnerischen Strafraum, in der Folge landete er bei Niclas Füllkrug, der sich am Fünfer behauptete und auf Karim Adeyemi ablegte. Dieser schob flach ins rechte Eck ein. Die Führung hatte jedoch nur knapp fünf Minuten Bestand: Warren Zaire-Emerys satter Schuss von der Strafraumkante brachte den Ausgleich. Rund 14 Minuten vor Schluss bejubelten die Franzosen bereits den Führungstreffer durch Kylian Mbappe, doch der Stürmer stand zuvor im Abseits. Durch das Unentschieden sicherte sich Dortmund den Gruppensieg vor PSG.

Zeitgleich setzte sich der AC Mailand mit 2:1 gegen Newcastle United durch. Damit spielt Milan in der Europa League weiter.

RB Leipzig gewinnt gegen Bern



Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat RB Leipzig gegen Young Boys Bern mit 2:1 gewonnen.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Abschnitt deutlich an Fahrt auf. In der 51. Minute vollendete Benjamin Sesko einen Konter der Sachsen zum 1:0. Knapp zwei Minuten später egalisierte Ebrima Colley die Leipziger Führung. Zuvor war Leipzigs Castello Lukeba bei einem langen Vertikalball weggerutscht. Kurz darauf brachte jedoch Emil Forsberg die Hausherren wieder in Führung.

Im Parallelspiel setzte sich unterdessen Manchester City mit 3:2 gegen Roter Stern Belgrad durch. Auf die Tabellenkonstellation in der Gruppe G haben die Ergebnisse keine Auswirkungen, diese stand schon vor dem Spieltag fest: City und Leipzig ziehen ins Achtelfinale ein, Young Boys Bern darf als Dritter im nächsten Jahr in der K.-o.-Phase Europa League antreten und für Belgrad ist die Saison europäisch beendet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur