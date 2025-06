FC Augsburg verpflichtet Benni Weber als neuen Sportdirektor

Der FC Augsburg hat Benni Weber als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 42-Jährige wechselt vom SC Paderborn zum FCA, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte. Vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführer Sport bei den Ostwestfalen arbeitete Weber als Co-Trainer und Videoanalyst beim FC Chelsea, bei Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und beim 1. FSV Mainz 05.

"Neben sportlichem Erfolg ist es ihm vor allem gelungen, talentierte junge Spieler zu verpflichten und zu entwickeln - fünf deutsche Junioren-Nationalspieler sprechen hier eine deutliche Sprache", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.



"Die Philosophie des Vereins und die handelnden Personen haben mich sehr schnell überzeugt. Ich möchte gemeinsam mit einem starken Team meinen Teil dazu beitragen, den FCA in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln", ließ sich Weber zitieren.



Als Leiter Entwicklung & Fußballinnovation kehrt zudem Manuel Baum zum FCA zurück. Baum arbeitete bereits von 2014 bis 2019 in Augsburg, zunächst als Cheftrainer in der Paul-Renz-Akademie und ab Dezember 2016 als Cheftrainer der Profimannschaft.



Für die neu geschaffene Position des Kaderplaners kommt Marc Lettau nach Augsburg und wird das bestehende Scouting-Team um den Technischen Leiter Christoph Janker verantworten und die Kaderplanung leiten. Ex-Profi Julian Baumgartlinger wird derweil Koordinator der Lizenzspielerabteilung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur