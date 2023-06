BBL-Finalrunde plus Frauen EM: "Die beste Halbzeit aller Zeiten" verhilft Ulm zum Titel-Matchball am Freitag gegen Bonn

Was. Für. Ein. Finale! Ulm spielt "die beste 1. Halbzeit der Vereinsgeschichte", wie MagentaSport-Kommentator Michael Körner zur Pause attestiert. Mit unglaublichem Willen sichern sich die Ulmer den Matchball zum Titel, gewinnen mit 112:84 gegen Bonn im 3. Finale. Am Freitag (live ab 20.15 Uhr) kann Ulm Deutscher Meister werden. Die Bonner um Top-Star TJ Shorts stehen mit dem Rücken zur Wand. Bonn präsentierte sich über die ganze Saison nahezu unschlagbar, Ulm zog "nur" als Siebter in die Playoffs ein. Es könnte die größte Überraschung werden, wenn der Favoritenschreck den Titel holt.

"Das ist ein Finale. Wir brauchen uns nicht mehr zu schonen. Bonn ist eine Mannschaft, die immer zurückkommen kann. Wir wissen, dass wir schon größere Vorsprünge abgegeben haben. Wir müssen bis zum Ende fokussiert bleiben", mahnt dennoch ein bodenständiger Anton Gavel. "Das war die beste Leistung, die Ulm in dieser Saison gezeigt hat. Auch, wenn da 84 Punkte stehen, haben wir in der Defense einen Super-Job gemacht. Sehr gute Intensität von Anfang an", lobt Karim Jallow. Für Bonn heißt es jetzt: Siegen oder Fliegen. "Das war von Anfang an nicht unser Spiel. Wir waren immer einen Schritt zu spät du zu langsam. Viele offene Würfe. Das war unsere schlechteste Leistung in der Verteidigung in der ganzen Saison", kritisiert Bonns Trainer Tuomas Iisalo. "Alles ist schiefgelaufen. Sie waren bereit zu spielen. Wir waren es nicht. So einfach ist das." - TJ Shorts hält die Analyse nach seinem Privatduell gegen Ulms Yago bewusst kurz.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des 3. BBL-Finals. Weiter geht es am Freitag mit Spiel 4 zwischen den Finalisten den Telekom Baskets Bonn in Ulm - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport. Gespielt wird im Best of 5-Modus. Am Donnerstag startet die Basketball-EM der Frauen. Ab 11.05 Uhr gibt es das Eröffnungsspiel Montenegro gegen Griechenland. Deutschland spielt ab 20.35 Uhr gegen Frankreich. Alle deutschen Spiele und Viertelfinals live und kostenlos bei MagentaSport.

ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn 112:84 (Serienstand 2:1)

Ein klares Statement zur Halbzeitpause (53:30) von MagentaSport-Kommentator Michael Körner: "Das war die beste 1. Halbzeit der Vereinsgeschichte des Ulmer Basketballs. Kein Witz!" Auch die Halbzeitanalyse von MagentaSport-Experte Alex Vogel sprach Bände: "Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die mit so viel Energie agiert, mit so viel Willen von Anfang an ein Feuer entfacht. Die Ulmer stehen bei 16 Assists und 0 Ballverlusten. Das habe ich noch nie gesehen bei irgendeiner Mannschaft Basketball- und Ligen übergreifend. Das ist famos, was die Ulmer hier zeigen." Die Aussage im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c2JYdVU0bSsvWFV1YTRMNVBmRnJpcWhIdkcvdkp4TUtnVUcrYS9zSy9mcz0=

Und diese Finalserie ist auch ein Duell zwischen Ulms Yago und Bonns Shorts. Ein Beispiel im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SlN5TnBhKzRsTFBKMUJXZFhwYXF4TkN3c2J1anJIcHdkaGtvRTNORFgrST0=

Die Stimmen zum Spiel: Ulm liefert ein Spektakel ab und sichert sich den Matchball für den kommenden Freitag und die mögliche 1. Ulmer Meisterschaft.

Anto Gavel, Trainer Ulm: "Wir haben die Körbe getroffen und besser verteidigt. Am Ende ist es aber nur ein Sieg und jetzt steht es 2:1. Wir brauchen immer noch einen Sieg... Das ist ein Finale. Wir brauchen uns nicht mehr zu schonen. Bonn ist eine Mannschaft, die immer zurückkommen kann. Wir wissen, dass wir schon größere Vorsprünge abgegeben haben. Wir müssen bis zum Ende fokussiert bleiben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RytRVXpraUVOc29vWFR4c1E2MXFmRTgyRzlPaG9Cb0F1bXhaa09xSFd6cz0=

Karim Jallow, 24 Punkte, Ulm: "Ja! Das war die beste Leistung, die Ulm in dieser Saison gezeigt hat. Auch wenn da 84 Punkte stehen, haben wir in der Defense einen super Job gemacht. Sehr gute Intensität von Anfang an. Alles, was in Spiel 2 nicht geklappt hat, haben wir gut auf das Parkett gebracht... Wir müssen vorsichtig sein. Wir haben Spiel 1 gewonnen und dann eine sehr schlechte Leistung in Spiel 2 gezeigt. Wir müssen mit dem Mindset 0:0 in Spiel 3 gehen. Bonn wird alles, was sie haben, am Freitag aufs Parkett werfen. Der Sieg hat aber trotzdem gutgetan."

Die Analyse von MagentaSport-Experte Alex Vogel: "Besser geht es nicht! Das ist unglaublich. Gefühlt sind alle Würfe gefallen. Besser kannst du nicht spielen... Anton Gavel weiß auch, dass man ein gutes 1. Spiel gezeigt hat und dann eine Klatsche kassiert hat. Die Bonner waren schon in dieser Situation und haben gekontert. Das ist eine Mannschaft mit viel Charakter. Bonn ist besser als das, was sie gezeigt haben. Ich glaube, die Bonner werden Spiel 4 gewinnen."

Der Link zu Jallow und Vogel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dmJudTBzRzcyUnJoWU9YUC9WNFNRS3h6MG9SVEo5YkdoQXhodDh5SWZZRT0=

Tuomas Iisalo, Trainer Bonn: "Das war von Anfang an nicht unser Spiel. Wir waren immer einen Schritt zu spät du zu langsam. Viele offene Würfe. Das war unsere schlechteste Leistung in der Verteidigung in der ganzen Saison... Wir haben nicht mit unserer Identität gespielt. Das ist sehr frustrierend für jeden Spieler und Trainer."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UVNtSHhkYWFqMjBGa2pEMEp5cG84VnBqRDRKOHBLT2NkOVV6WGlqOWorRT0=

TJ Shorts, 11 Punkte, Bonn: "Alles ist schiefgelaufen. Sie waren bereit zu spielen. Wir waren es nicht. So einfach ist das. Sie haben viel physischer als wir gespielt. Alles haben sie besser als wir gemacht. Das zeigt auch das Ergebnis."

Angesprochen auf die Ulmer Fans, die Shorts und Bonn ausgepfiffen haben: "Ich höre die Fans gar nicht. Ich höre nur unsere Fans und meine Familie in meinem Kopf. Sonst höre ich niemanden. Da bin nur ich auf dem Court... Ob wir mit zwei oder zehn Punkten verlieren, ist egal. Wir werden kämpfen, bis wir den Titel holen oder verloren haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjBTdjVlb0w5amU1cGxmeFFTaFZNWVdGSFZ2dS83TjJtSk84a1BhRmFTQT0=

Die letzten Sekunden der besten Halbzeit der Ulmer Vereinsgeschichte (Michael Körner): https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXgzcmcrWGJ1K0NPUWJVL2pJbDBnc1B2TkpLbGkyNmY3cGd5aW91cjVUcz0=

Die letzte Minute des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UjVZbXN2VURaY25xaEV5dE9DZjc3b2poK3JBT0xkR1BYNTJHaXhQdE05RT0=

Basketball live bei MagentaSport:

Die BBL-Finals - Best of 5-Modus

Freitag, 16.06.2023

Finale 4 ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn

Die Basketball- EM der Frauen LIVE

MagentaSport zeigt die deutschen und ausgewählte Partien ab dem Viertelfinale live und kostenlos. Außerdem das Eröffnungsspiel. Michael Körner und Benni Zander kommentieren die Partien, die ehemaligen Nationalspielerinnen Hanna Ballhaus und Ireti Amojo fungieren als Expertinnen.

Donnerstag, 15.06.2023

Eröffnungsspiel ab 11.05 Uhr: Montenegro - Griechenland

Ab 20.35 Uhr: DEUTSCHLAND - Frankreich

Freitag, 16.06.2023

Ab 17.50 Uhr: DEUTSCHLAND - Slowenien

Sonntag, 18.06.2023

Ab 12.05 Uhr: DEUTSCHLAND - Großbritannien (Abschluss Vorrunde)

19. & 20.06.2023 - Qualifikation zum Viertelfinale

22.06.2023 - Viertelfinale

24.06.2023 - Platzierungsspiele 5 bis 8 und Halbfinals

25.06.2023 - Finale und Spiel um Platz 3

Quelle: MagentaSport (ots)