Donyell Malen wechselt vom BVB zu Aston Villa

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss künftig ohne den niederländischen Offensivspieler Donyell Malen zurechtkommen. Wie der BVB am Dienstag mitteilte, verlässt der Angreifer den BVB und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem englischen Erstligisten Aston Villa an.

"Wir bedanken uns bei Donyell für dreieinhalb Jahre in Schwarzgelb", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Auch wenn sich "beiderseits letztlich nicht alle sportlichen Erwartungen erfüllt haben", glaube man, "eine gute Lösung für alle" gefunden zu haben.



Malen war im Juli 2021 von der PSV Eindhoven zum BVB gekommen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren bestritt der Niederländer 132 Spiele für die Dortmunder, in denen er 39 Treffer erzielte und 20 Torvorlagen gab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur