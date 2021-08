3. Liga: SV Meppen gegen TSV Havelse 1:0

Deutschlands kleinster Profi-Klub, Aufsteiger TSV Havelse, wartet nach dem unglücklichen 0:1 in Meppen immer noch auf den ersten Punktgewinn. Trainer Ziehl trotzt der miesen Bilanz mit 2:13 Toren mit Zuversicht: "Die Leistung der Mannschaft heute stimmt mich optimistisch." Meppen schafft den 3. Heimsieg, Trainer Rico Schmitt bilanzierte nüchtern. "Es war kein schönes Spiel von uns, aber ein kämpferisches Spiel und wir haben gewonnen." Der Lohn: ein ordentlicher Auftakt, Platz 9 mit 10 Punkten für den SVM, der am Samstag beim TSV 1860 München antritt.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Montagsspiels Meppen gegen Havelse - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Keine Länderspiel-Pause in der 3. Liga und Frauenfußball-Bundesliga am Wochenende! Dafür ein Topspiel zum Auftakt des 7. Spieltag in der 3. Liga am Freitag: ab 18.30 Uhr trifft Saarbrücken auf den SV Wehen Wiesbaden. Alles Spiele live bei MagentaSport.

SV Meppen - TSV Havelse 1:0

Meppens Trainer Rico Schmitt feierte den 3. Heimsieg, lobte den Gegner: "Das war nicht das beste Spiel von uns. Das Positive und Gute ist, dass wir es ja besser können. Deshalb nehmen die 3 Punkte mit....Wir hatten keinen Zugriff, der 2. Ball war ein Fremdwort und so sah unser Spiel in der 1. Halbzeit mäßig aus. Wir haben uns dann gesteigert. Es war kein schönes Spiel von uns, aber ein kämpferisches Spiel und wir haben gewonnen."

Trainer Rüdiger Ziehl bleibt nach 6 Spielen ohne Punkt mit Havelse: "Das fühlt sich sehr, sehr bitter an. Denn alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, griffig in den Zweikämpfen und hatten die Mehrzahl an Torchancen. Nur nutzt das keinem. In der 2. Halbzeit kommt Meppen zweimal vors Tor und feiert sich jetzt. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen." Hat Ziehl trotz der 0 Punkte noch Hoffnung: "Die Leistung der Mannschaft heute stimmt mich optimistisch."

Fußball LIVE bei MagentaSport - 7. Spieltag 3. Liga

Freitag, 03.09.2021

Ab 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden

Samstag, 04.09.2021

Ab 13.45 Uhr live und in der Konferenz: TSV 1860 München - SV Meppen, MSV Duisburg - Würzburger Kickers, Waldhof Mannheim - Türkgücü München, SC Verl - Viktoria Berlin

Ab 17.45 Uhr: 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern

Sonntag, 05.09.2021

Ab 13.45 Uhr: TSV Havelse - BVB II

Montag, 06.09.2021

Ab 18.45 Uhr: VfL Osnabrück - Viktoria Köln

FLYER ALARM Frauenfußball-Bundesliga

Freitag, 03.09.

Ab 19.00 Uhr: FFC Turbine Potsdam - FC Carl Zeiss Jena

Samstag, 04.09.2021

Ab 12.45 Uhr: SC Sand - FC Bayern München

Ab 15.45 Uhr: SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg

Sonntag, 05.09.2021

Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

Ab 14.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen

Ab 15.45 Uhr: 1. FC Köln TSG 1899 Hoffenheim

Quelle: MagentaSport (ots)