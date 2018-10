Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Japan

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Japan gewonnen. Zweiter in Suzuka wurde sein Teamkollege Valtteri Bottas. Hamilton konnte seine WM-Führung vor seinem Rivalen Sebastian Vettel (Ferrari) dadurch weiter ausbauen. In den verbleibenden vier Rennen sind noch maximal 100 Punkte zu holen. Der Brite hat bereits 67 Punkte Vorsprung vor Vettel, er könnte sich bereits im nächsten Rennen den Titel sichern.

Zu der entscheidenden Szene am Sonntag war es in der achten Runde gekommen, als Vettel mit Max Verstappen (Red Bull) kollidierte. Der Deutsche war bei einem Überholversuch etwas zu aggressiv gewesen. Vettel fiel nach dem Unfall auf den letzten Platz zurück und musste sich daraufhin zurückkämpfen. Verstappen konnte ohne große Einschränkungen weiterfahren - er nahm in Suzuka am Ende den dritten Platz auf dem Podium ein. Auf den weiteren Plätzen folgten Daniel Ricciardo (Red Bull), Kimi Räikkönen (Ferrari), Vettel, Sergio Perez (Racing Point) und Romain Grosjean (Haas). Esteban Ocon (Racing Point) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Carlos Sainz jr. (Renault) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in den USA statt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: