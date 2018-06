Bundesliga-Rekordspieler Körbel baut Altenheim mit Mini-Stadion und Vereinsheim

Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel, der 602 Erstliga-Einsätze für Eintracht Frankfurt bestritt, setzt seine Idee von einem Altenheim für ehemalige Fußball-Profis und Fans um. „Wir bauen auf jeden Fall“, sagt Körbels Partner Markus Stillger aus Limburg in SPORT BILD (Mittwoch-Ausgabe).

Diese Woche sieht sich der ehemalige Abwehrspieler die ersten Baupläne bei Stillger an. Die Einrichtung soll etwa 100 Wohneinheiten, unterteilt in Appartements und Pflegebereich, umfassen. Stilgerechte Highlights der Anlage sollen ein kleines Fußball-Feld und eine öffentliche Sportsbar werden. Körbel sagt in SPORT BILD: „Wir brauchen ein kleines Stadion zum Kicken und ein Vereinsheim.“ Offen ist noch der endgültige Standort. Gesucht wird ein Grundstück mit einer Größe zwischen 5000 und 10000 qm im Umkreis von 25 Kilometern um die Frankfurter Arena.



Quelle: SPORT BILD