Am 3. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln am Samstagabend gegen Eintracht Braunschweig mit 5:0 gewonnen.

Timo Hübers eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, Dejan Ljubicic setzte in der 34. Minute nach. Danach passierte im ersten Durchgang nicht mehr viel, bevor es dann in der zweiten Halbzeit weiterging: Tim Lemperle traf in der 58. Minute, Dejan Ljubicic traf drei Minuten erneut (61. Minute) und Luca Waldschmidt setzte kurz vor Ende noch einen drauf (88. Minute).



In der Tabelle klettert Köln mit seinem ersten Sieg nun immerhin auf Platz sechs der Tabelle, Braunschweig bleibt mit drei Niederlagen in drei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

2. Bundesliga: Köln siegt souverän gegen Braunschweig

2. Bundesliga: Schalke und Magdeburg unentschieden

Zum Abschluss des 3. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 beim 1. FC Magdeburg 2:2 unentschieden gespielt.



Dabei starteten die Gäste couragiert in die Partie. In der 8. Minute brachte Moussa Sylla den Revierclub mit einem sehenswerten Treffer aus rund 16 Metern in Führung. Kurz vor der Pause gelang es den Magdeburgern jedoch etwas glücklich, das Spiel zu drehen. Zuerst nutzte Marcus Mathisen einen Patzer in der Schalker Hintermannschaft aus. In der Nachspielzeit traf dann noch Mehmet Aydin ins eigene Tor.



In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann zunächst Magdeburg stärker als die Knappen. Von Königsblau kam zu wenig - bis zur 76. Minute. Kenan Karaman ging energischer zum Ball als FCM-Keeper Dominik Reimann und köpfte zum Ausgleich ein. In der 88. Minute eröffnete sich für die Hausherren noch einmal vermeintlich die Chance auf den Siegtreffer. Schiedsrichter Timo Gerach zeigte auf den Punkt, nahm seine Entscheidung jedoch nach Ansicht der Videobilder zurück.



Am nächsten Samstag gastiert der FCM beim 1. FC Nürnberg. Schalke empfängt am Sonntag dann zum Traditionsduell den 1. FC Köln.



Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 1:1, SSV Ulm - Fortuna Düsseldorf 1:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur