Anni Friesinger-Postma: "Einzelhandel ist wie Leistungssport - ein hartes Business" Die Sportlerin im Interview

Sie ist eine Legende im Eisschnelllauf, spielt heute Eishockey in einer Damenmannschaft und ging für den Sport über ihre Grenzen. Auch die Kinder von Anni Friesinger-Postma treten in die Fußstapfen ihrer Mutter, beide spielen Eishockey in der österreichischen Bundesliga, sogar auch international. "Sport ist für Kinder so wichtig. Weil man sich mit seinem Körper beschäftigt und auch einen Ausgleich schafft zum Alltag, zur Schule. Weil man lernt, mit Niederlagen umzugehen - und dass Fleiß belohnt wird", sagt die 48-Jährige im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Heute, viele Jahre nach ihrem Karriereende, sagt sie: "Der Abschied tat weh." Einen "extrem krassen Siegeswillen wie früher" habe sie nicht mehr. Dafür hat Anni Friesinger-Postma heute neue Aufgaben: Im eigenen Concept Store in Salzburg verkauft sie Kindersachen, Deko und Mode für Frauen. "Man muss sich nach der Nachfrage richten: Einzelhandel ist wie Leistungssport - ein hartes Business." Dort nimmt sie manchmal auch ihren neuen Podcast "Ice-Salon" auf, den sie gemeinsam mit Ex-Eishockey-Torwart Patrick Ehelechner macht. "Wir reden natürlich über Eissport, über Sport generell und übers Alltägliche. Wir lästern auch gern ... Oft nehmen wir in meinem Laden auf, während der Öffnungszeiten, manchmal verkaufe ich nebenbei eine Hose." Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen (ots)