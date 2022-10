PENNY DEL: Bokk einer für den DEB? "Komplett blöd sind wir ja auch nicht!" Hommels will mit Iserlohn in die Playoffs

Vom 10. - 13. November findet in Krefeld der Deutschland-Cup statt. Neben dem DEB-Team nehmen die Slowakei, Dänemark und Österreich teil. "Die Vorfreude ist schon groß", so Bundestrainer Toni Söderholm, der die Chance nutzen möchte, ein paar neue Gesichter zu testen. Mit dabei sein dürfte Frankfurts Dominik Bokk: "Wir können uns nicht erlauben, ihn nicht einzuladen", gab Söderholm zu und ergänzte: "Komplett blöd sind wir ja auch nicht."

Ebenfalls zu Gast in der Show war Iserlohns sportlicher Leiter Christian Hommel, der sich zum Trainerwechsel äußerte und auch ein Saisonziel anpeilte: "Ich glaube ganz klar, dass wir eine Playoff-Mannschaft haben."

Die nächste Englische Woche steht an und am Dienstag kommt es unter anderem zum Duell an der Spitze: Die Pinguins Bremerhaven empfangen den EHC Red Bull München - ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport.

Vom 10. November bis zum 13. November findet der Deutschland-Cup in Krefeld statt. Bundestrainer Toni Söderholm sprach darüber mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann in der "Eishockey-Show".

Über die Vorfreude, mit der Mannschaft arbeiten zu können: "Die Vorfreude ist schon groß. Wir können ein bisschen Gas geben auf dem Eis und wir testen ein paar neue Gesichter."

Was sein Ziel für den Deutschland Cup ist: "Es wird eine jüngere Mannschaft sein. Das ist für uns die beste Möglichkeit, neue Gesichter in die Nationalmannschaft reinzubekommen. Spieler, die jetzt etwas richtig Gutes gezeigt haben und auch charakterlich gewachsen sind, denen können wir jetzt eine Chance geben. Es ist eine Art Sichtung, aber es hat auch viel mit Taktik zu tun."

Über Dominik Bokk: "Wir können uns nicht erlauben, ihn nicht einzuladen. Den wichtigsten Schritt hat aber er selber gemacht... Wenn ein Spieler gut genug spielt und in jedem Spiel so eine tragende Rolle hat, wie er, dann ist er auch ein Kandidat für den Deutschland Cup. Komplett blöd sind wir ja auch nicht... Bis jetzt hat er das richtig gut gemacht."

Iserlohns sportlicher Leiter Christian Hommel war ebenfalls im Gespräch und äußerte sich zum Trainerwechsel und zu den Saisonzielen.

Wie er die letzten Spiele gesehen hat: "Seit dem Köln-Spiel hat man schon gesehen, dass die Mannschaft ein besseres Gesicht gesehen hat... Gerade können wir mal durchatmen, aber wir sehen ja, wie schwer es in der DEL ist, Eishockeyspiele zu gewinnen. Man muss brutal konstant sein."

Warum Greg Poss als neuer Trainer geholt wurde: "Wir als Organisation sind immer im Austausch mit Greg gewesen in den letzten Jahren. Das war auch schon vorab schon ein Idee... Greg wollte damals nach seiner Zeit in Salzburg auch einfach Abstand zu nehmen. Jetzt hat es ihn auch wieder ein bisschen gekitzelt... Wir hatten ein klares Profil und da haben wir jemanden gebraucht, der diese Energie hat... Trotzdem will ich auch noch mal erwähnen, dass Kurt Kleinendorst ein überragender Trainer ist, ein Fachmann vom Sport... Aber das, was wir uns vorgestellt haben, hat leider nicht funktioniert."

Welchen Tabellenplatz er seiner Mannschaft zutraut: "Ich glaube ganz klar, dass wir eine Playoff-Mannschaft haben. Aber bis dahin ist das noch ein harter langer Weg. Wenn man sich unseren Anfang mal bildlich vorstellt: Wir haben alle in einem Boot gesessen. Der eine hatte ein kaputtes Paddel gehabt und der andere hat in die andere Richtung gepaddelt und du bist auf dem Seilersee irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis gepaddelt und mittlerweile verstehen wir, wie wir vorwärtskommen. Man sollte die letzten Spiele nicht überbewerten, aber ich denke, wir haben eine solide Leistung gezeigt und darauf können wir aufbauen."

Die PENNY DEL live bei MagentaSport

Der 15. Spieltag

Dienstag, 25.10.2022

Ab 19.15 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München, Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings, Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin, Bietigheim Steelers - Augsburger Panther

Mittwoch, 26.10.2022

Ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt, Adler Mannheim - Iserlohn Roosters

Quelle: MagentaSport (ots)