Champions League: Real Madrid schlägt RB Leipzig im Hinspiel

Im Achtelfinale der Champions League hat Real Madrid im Hinspiel gegen RB Leipzig 1:0 gewonnen.

Madrid fand nur langsam ins Spiel, sodass Leipzig zunächst mehr Chancen verzeichnen konnte. Ein frühes Tor in der dritten Minute wurde allerdings nicht gegeben, da Benjamin Henrichs im Abseits stand. Brahim Diaz verschaffte Madrid schließlich in der 49. Minute die Führung. In der Folge drehte sich die Dynamik und die Königlichen traten dominanter auf.

Im parallel stattfindenden Achtelfinal-Hinspiel hat Manchester City gegen den FC Kopenhagen 3:1 gewonnen. Für Manchester City trafen Kevin de Bruyne (11.), Bernardo Silva (45.+1) und Phil Foden (90.+2), für Kopenhagen traf Magnus Mattson (34. Minute). Die Rückspiele sind für den 6. März geplant.

Quelle: dts Nachrichtenagentur