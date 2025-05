Frans Krätzig verlässt Heidenheim vorzeitig für Red Bull Salzburg

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat die vorzeitige Beendigung der Leihe von Frans Krätzig bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler wechselt vom FC Bayern München direkt zum österreichischen Klub Red Bull Salzburg, wie der FCH am Mittwoch mitteilte. Der ursprünglich bis 30. Juni laufende Leihvertrag wurde einvernehmlich zum 31. Mai aufgelöst.

Krätzig war während der Winterpause vom FC Bayern nach Heidenheim gekommen und hatte in 18 Pflichtspielen mitgewirkt. Dabei erzielte der 22-Jährige ein Tor und bereitete zwei weitere vor. 16 seiner Einsätze fanden in der Bundesliga statt, zwei in der Relegation.



"Frans hat unsere Mannschaft mit Tempo und Spielintelligenz verstärkt und konstant starke Leistungen gezeigt", sagte FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. Der Wechsel erfolgte zeitig, auch weil Salzburg bereits am 15. Juni an der Klub-Weltmeisterschaft teilnimmt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur