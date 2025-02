Rallye Schweden: Skandinavische Škoda Crews peilen bei der einzigen Schnee-Rallye der WM-Saison WRC2-Punkte an

Bei der Rallye Schweden, dem zweiten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), messen sich die WM-Crews vom 13. bis 16. Februar in der winterlichen Region Umeå. Die finnischen Škoda Besatzungen Lauri Joona/Samu Vaaleri und Mikko Heikkilä/Kristian Temonen gehören zu den Top-Anwärtern auf Podestplätze in der WRC2-Wertung. Das gleiche gilt für den früheren WRC2-Champion Pontus Tidemand aus Schweden mit seinem norwegischen Beifahrer Jørgen Eriksen.

Die Rallye Schweden ist bekannt für perfekte winterliche Verhältnisse. Bei deutlichen Minustemperaturen führen die ultraschnellen Wertungsprüfungen (WP) über verschneite oder vereiste Waldwege – Bedingungen, bei denen sich die Skandinavier im Feld stets besonders wohlfühlen: In der Regel fechten sie die Podestplätze in der WRC2-Kategorie unter sich aus. Mit diesem Wissen verzichten die fünf WRC2-Erstplatzierten der Rallye Monte Carlo auf den zweiten WM-Lauf der Saison: Sie alle stammen aus Ländern, die weitaus südlicher als Skandinavien liegen.

Umgekehrt hatten viele der ‚Nordmänner‘ den von Asphaltstraßen geprägten Saisonauftakt in den französischen Seealpen ausgelassen. Sie starten erst in Schweden in die Saison, wo gleich mehrere skandinavische Teams mit einem Škoda Fabia RS Rally2 zu den Favoriten auf WRC2-Spitzenplätze gehören. Aus dem Nachbarland Finnland reisen etwa Lauri Joona/Samu Vaaleri und Mikko Heikkilä/Kristian Temonen mit ihren Rallye-Fabia zum Rallye-Zentrum in Umeå. Pontus Tidemand, der 2017 am Steuer eines Škoda Fabia Rally2 des damaligen Werksteams den WRC2-Titel gewann, kehrt nach einer mehr als vierjährigen Pause in die Weltmeisterschaft zurück. Der Schwede, unterstützt von seinem norwegischen Beifahrer Jørgen Eriksen, konnte bei seinem Heimspiel bereits einen WRC2-Sieg und drei weitere Podestplätze einfahren. Mit Isak Reiersen/Stefan Gustavsson tritt zudem eine rein schwedische Paarung in einem Rally2-Fabia an.

Fabrizio Zaldivar aus Paraguay und sein argentinischer Copilot Marcelo Der Ohannesian starten zum ersten Mal bei der Rallye Schweden. Mit ihrem von Toksport WRT eingesetzten Fabia RS Rally2 peilen sie einen Top-Platzierung in der WRC2-Wertung an. Der tschechische Youngster Filip Kohn kennt die einzige Schnee-Rallye des WM-Kalenders bereits von einer früheren Teilnahme. Der 21-Jährige tritt gemeinsam mit dem britischen Beifahrer Ross Whittock in einem Škoda Fabia RS Rally2 des Teams Baumschlager Rallye& Racing an.

Als weiteres schnelles Duo aus dem Norden gelten Robert Virves/Jakko Viilo mit dem Škoda Fabia RS Rally2 des Teams RaceSeven. Da sie die Rallye Schweden nicht als einen ihrer sieben WRC2-Läufe mit Punkteberechtigung nominiert haben, können die Esten frei auffahren und um die Spitze der RC2-Klasse kämpfen. Von den 26 genannten Rally2-Startern vertrauen 15 auf einen Fabia Rally2.

Der zweite Lauf zur FIA WRC-Saison 2025 beginnt am Donnerstagabend (13. Februar) nahe Umeå mit einer 5,16 Kilometer langen Zuschauerprüfung in der berühmten Red Barn Arena. Freitag und Samstag stehen jeweils sieben WP auf dem Programm. Am Sonntag (16. Februar) bilden drei weitere Prüfungen den Abschluss. Die 18 Prüfungen umfassen eine Distanz von mehr als 300 Kilometer.

Wussten Sie, dass …

… ein Vorläufer der Rallye Schweden 1950 im Hochsommer stattfand? Ursprünglich trug die Veranstaltung daher den Namen ‚Rallye der Mitternachtssonne‘. 1965 zog die Rallye im Kalender auf den seitdem traditionellen Termin im Winter um.

… bei der Rallye Schweden im Rahmen der ersten Saison der Rallye-Weltmeisterschaft 1973 nur Winterreifen ohne Spikes erlaubt waren?

… die Rallye-Fahrzeuge heute Reifen mit bis zu 384 Spikes aus dem Schwermetall Wolfram verwenden? Die einzelnen Nägel dürfen maximal 20 Millimeter lang sein. Die diesjährige Rallye Schweden markiert die erste Schnee-Rallye für Hankook als neuer Reifen-Alleinausrüster der Rallye-Weltmeisterschaft.

… Pavel Sibera/Petr Gross in einem Škoda Favorit 136L 1993 die Klasse A5 der Rallye Schweden gewannen?

… die Rallye Schweden 2024 mit einem WRC2-Sieg für den Škoda Fabia RS Rally2 mit Oliver Solberg/Elliott Edmondson im Cockpit endete?

Gesamtwertung WRC2/Fahrer (nach einer von 14 Rallyes)

1. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 25 Punkte

2. Eric Camilli (FRA), Hyundai, 17 Punkte

3. Léo Rossel (FRA), Citroën, 15 Punkte

4. Jan Černý (CZE), Citroën, 12 Punkte

5. Roberto Daprá (ITA), Škoda, 10 Punkte

FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025

Rallye Monte Carlo, 22. – 26. Januar

Rallye Schweden, 13. – 16. Februar

Safari-Rallye Kenia, 20. – 23. März

Rallye Kanarische Inseln (ESP), 24. – 27. April

Rallye Portugal, 15. – 18. Mai

Rallye Italien Sardinien, 5. – 8. Juni

Akropolis-Rallye Griechenland, 26. – 29. Juni

Rallye Estland, 17. – 20. Juli

Rallye Finnland, 31. Juli – 3. August

Rallye Paraguay, 28. – 31. August

Rallye Chile Bio Bío, 11. – 14. September

Rallye Zentraleuropa (CZE/AUT/DEU), 16. – 19. Oktober

Rallye Japan, 6. – 9. November

Rallye Saudi-Arabien, 27. – 30. November

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)