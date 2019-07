Dos Santos Haesler verlängert beim SV Werder

Torhüter Eduardo Dos Santos Haesler wird auch weiterhin das Trikot des SV Werder Bremen tragen. Der Vertrag des 20-Jährigen wurde vorzeitig verlängert. Das bestätigte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball, am Donnerstagnachmittag.

"Seit seinem Wechsel im letzten Sommer hat sich Dudu großartig entwickelt. Er bringt gute Voraussetzungen mit und wir freuen uns, dass er auch in Zukunft bei uns bleibt", sagt Frank Baumann.

Auch Torwarttrainer Christian Vander lobt den Schlussmann: "Dudu hat sich über gute Leistungen in unserer U23 diese Vertragsverlängerung verdient. Er besitzt sehr viel Potential und wir sind davon überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte gehen kann."

Eduardo Dos Santos Haesler blickt ebenfalls positiv in die Zukunft: "Weiterhin das Trikot des SV Werder tragen zu dürfen, macht mich stolz. Ich will an meine erste Saison beim SVW anknüpfen und mich stetig weiterentwickeln", so der Torhüter.

Im Sommer 2018 wechselte Eduardo Dos Santos Haesler von der U19 des MSV Duisburg an die Weser. Seit seinem Wechsel absolvierte er 20 Partien für die U23 des SV Werder in der Regionalliga Nord. Zuletzt reiste der 20-Jährige ins Zillertal nach und nahm am Trainingslager der Bundesliga-Mannschaft teil. Beim Trainingslager in Grassau wird er ebenfalls dabei sein.

Quelle: Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ots)