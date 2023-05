3. Liga: Absteiger Meppen schlägt Dresden mit

Verkehrte Welt: Absteiger Meppen feiert eine Abschiedsparty und reduziert durch einen 4:1-Sieg Dresdens Aufstiegschancen erheblich. Dynamo, mit 66 Punkten einen Zähler hinter Osnabrück und Wehen Wiesbaden, muss am letzten Spieltag (Samstag, alle 10 Partien live ab 13.15 Uhr nur bei MagentaSport) auf ähnliche Patzer der Konkurrenz hoffen, um noch direkt oder über die Relegation aufsteigen zu können. "Wir müssen mit 3:0 oder 4:0 in die Halbzeit-Pause gehen. Das war unser Problem", findet Trainer Markus Anfang, der sich über Beschimpfungen von Meppen-Fans ärgerte: "Wir sind schwer beleidigt worden."

In der aufgeheizten Atmosphäre trat Dynamo in der 2. Hälfte nach der Gelbroten Karte von Park konfus und verunsichert auf. "Wir haben in der 2. Halbzeit irgendwann komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Nach dem 1:1 waren wir in einer absoluten Schockstarre", berichtet Dynamo-Kapitän Tim Knipping, der den Aufstieg im letzten Heimspiel gegen Absteiger Oldenburg nicht aufgegeben hat: "Das ist ein extremer Tiefschlag. Aber wir sind Kämpfer. Die Liga ist verrückt!" In Meppen wurde nach dem 4:1 hingegen gefeiert, als wäre der Abstieg gerade verhindert worden. Trainer Ernst Middendorp strebt den Wiederaufstieg an. Als Coach oder Sportdirektor ist noch nicht klar: "Ich werde die Seitenlinie nicht verlassen. Wenn wir uns einig werden, wonach es aussieht, wird es möglicherweise eine Doppelfunktion geben."



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des letzten Montag-Spieltages. Der 38. und letzte Spieltag wird am Pfingstsamstag mit komplett 10 Spielen bestritten, MagentaSport startet ab 13.15 Uhr mit der Übertragung aller Live-Partien und bereits ab 13 Uhr in der Konferenz. Wer steigt neben dem SV Elversberg noch direkt auf, wer schafft es in die Relegation?

SV Meppen - Dynamo Dresden 4:1

Meppen feiert eine Abschiedsparty, Dresden muss um seine Aufstiegsparty wieder zittern. Ausgerechnet Park, in vielen Partien fehlerfrei, leistet sich binnen 5 Minuten 2 Gelbe Karten, danach ist die Dynamo-Abwehr vogelwild. Dresdens Trainer Markus Anfang findet: "Wir müssen mit 3:0 oder 4:0 in die Halbzeit-Pause gehen. Das war unser Problem. Dann sind wir rausgekommen, haben den Zugriff verloren und dann sind wir in Unterzahl geraten. Wir haben wahnsinnig viele Gelbe Karten bekommen. Manchmal ist es schwierig für mich das einzuordnen. ..Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt. Der Moment ist bitter."

Anfang ärgert sich über die Gelbrote Karte für Park und fordert: "Du musst das Spiel in einer Linie leiten. Und auch mal auf der anderen Seite eine Gelbrote Karte geben."

Anfang geißelt auch das Verhalten der Meppener Fans: "Wir sind schwer beleidigt worden, hier vom Publikum. Das finde ich sehr traurig, sehr schade. Das war schwer beleidigend. Dass Meppen gewonnen hat, weil sie effektiver waren, das müssen wir akzeptieren. Alles andere war weit unter der Gürtellinie."

Anfang über die Aufstiegschancen mit nunmehr 66 Punkten. Im letzten Spiel gegen Absteiger Oldenburg: "Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Das ist bitter, weil wir einfach eine herausragende Rückrunde gespielt haben und das tut heute extrem weh.

"Dafür gibt´s keine Begründung gerade und das war absolute Scheiße!" - Dynamo Kapitän Tim Knipping war traurig und sauer über den Einbruch mit zunehmender Spieldauer und verpassten Chancen im 1. Durchgang: "Wir haben in der 2. Halbzeit irgendwann komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Man muss gestehen, dass es nur eine Frage der Zeit war, wann der Ausgleich fällt...Nach dem 1:1 waren wir in einer absoluten Schockstarre. Weil du weißt, dass du in dem Moment was verlieren hast. So Kleinigkeiten können eine ganze Saison zunichtemachen. Ich glaube, dass das in einigen Köpfen drinnen war."

Knipping über die verbliebenen Aufstiegschancen: "Das ist ein extremer Tiefschlag. Aber wir sind Kämpfer. Wir hauen jetzt nochmal alles rein. Die Liga ist verrückt. Es gab schon ganz andere Geschichten. Ich glaube nach wie vor dran."

Ernst Middendorp hat die "Tabellenführung unterm Strich als Ziel ausgerufen", 13 Punkte aus 5 Spielen sind tatsächlich nicht schlecht, aber damit alleine ist die befreite 2. Hälfte nicht zu erklären: "Es tut so weh mit so einer Mannschaft abzusteigen, bei so einem Publikum. Ich hoffe, dass wir´s regeln können, wieder zurückzukommen - so schnell wie möglich... Wir haben etwas entwickelt hier. Ich bin seit 10. März hier und wir haben etwas entwickelt, was ziemlich homogen ist."

Middendorp über seine künftige Tätigkeit in Meppen - Sportdirektor oder Trainer? "Das könnt ihr nennen wie ihr wollt. Ich werde die Seitenlinie nicht verlassen. Wenn wir uns einig werden, wonach es aussieht, wird es möglicherweise eine Doppelfunktion geben mit einem guten Technik Team."

Marcus Alvarez könnte den Meppenern auch nach dem Abstieg guttun, abgeneigt ist er nicht, das Projekt Wiederaufstieg mitzugestalten: "In so einer Atmosphäre zu kicken, habe ich immer Lust. An mir soll´s nicht liegen!" Auch Keeper Erik Domaschke "ist für alles offen"

Der 38. und letzter Spieltag der 3. Liga live bei MagentaSport:

Samstag, 27.05.2023

ab 13 Uhr Konferenz und ab 13.15 Uhr im Einzelspiel: SV Wehen Wiesbaden - Hallescher FC, VfL Osnabrück - BVBII, Dynamo Dresden - VfB Oldenburg, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln, FC Ingolstadt - SV Elversberg, SC Freiburg II - SV Meppen, Spvgg. Bayreuth - Erzgebirge Aue, FSV Zwickau - TSV 1860 München, Waldhof Mannheim - MSV Duisburg, RW Essen - SC Verl

