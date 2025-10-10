Löwen setzen auf Erfahrung – Kauczinski übernimmt

BILD meldet, dass der TSV 1860 München Markus Kauczinski als neuen Cheftrainer verpflichtet hat. Er soll die Mannschaft stabilisieren und junge Spieler entwickeln, heißt es im Bericht. Der Verein setzt damit erneut auf Erfahrung an der Seitenlinie.

Kauczinski bringt Stationen in Bundesliga und 2. Liga mit und gilt als pragmatischer Arbeiter. Sportliche Leitplanken sind defensive Stabilität und klare Umschaltmomente. Die Kaderplanung wird mit Blick auf Wintertransfers überprüft.

Die Häufung von Trainerwechseln bleibt ein Thema an der Grünwalder Straße. Fans hoffen auf Kontinuität und eine Serie in der Liga. Die sportliche Leitung stellt eine transparente Kommunikation über Ziele und Prozesse in Aussicht.

Quelle: ExtremNews



