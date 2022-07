Telekom Cup: 1. FC Köln gegen Italiens Meister AC Mailand

TV-Premiere für die deutschen Schiedsrichter unter Profi-Bedingungen: erstmals wird eine sogenannte REF-Cam, eine Mini-Kamera für den Spielleiter und einen Assistenten, beim Telekom Cup am Samstag ausprobiert. Der bundesligaerfahrene Sascha Stegemann trägt die REF Cam, die neuen Einblicke für die Schiedsrichter zu Trainingszwecken liefern soll, in der Partie 1. FC Köln gegen AC Mailand.

Darüber hinaus sind Spieler mit Mini-Kameras ausgestattet und verkabelt. Der Telekom Cup präsentiert eine Reihe technischer Innovationen, auch den "digitalen Co-Trainer". MagentaSport zeigt das Spiel des 1. FC Köln gegen den italienischen Meister am Samstag ab 18.30 Uhr live und kostenfrei.



REF-Cam dient Trainingszwecken und fördert den Respekt

Die REF-Cam dient als neues Coachingtool für die Schiedsrichter, die erstmals ihre eigene Perspektive im Spiel einnehmen können, um einzelne Szenen noch spezifischer zu analysieren. Sie wurde von den aktiven Schiedsrichtern Patrick Kessel und Nicolas Winter in Zusammenarbeit mit der Firma Riedel entwickelt und wird vom Unparteiischen an einem Bügel in Kopfhöhe getragen. Der MagentaSport-Zuschauer erhält so neue Eindrücke und Perspektiven von den Anforderungen an die Unparteiischen unter Wettkampfbedingungen.

Entwickelt wurde die REF Cam auch zur Förderung des respektvollen Umgangs mit den Schiedsrichtern in allen Spielklassen. Insbesondere vor dem Hintergrund, vermehrt aufkommender Gewalt gegen Amateur-Schiedsrichter hat die Kamera präventiven Charakter. Hierzu gab es bereits erste Tests auf Amateurebene. Beim Telekom Cup werden in der Halbzeit und nach dem Spiel Szenen mit den Schiedsrichtern bei MagentaSport besprochen.

Auch Kölner Spieler werden jeweils mit einer Kamera ausgestattet, die neue Eindrücke und ein gutes Stimmungsbild vom Spielgeschehen auf dem Platz vermittelt.

Spannend wird der Einsatz des "digitalen Co-Trainers", der aus einer Vielzahl von Rohdaten mittels künstlicher Intelligenz neue Informationen und Erkenntnisse zum Spiel abbildet. Moderator Jan Henkel und Bundesliga-Trainer Manuel Baum werden komplexe Abläufe in der Analyse für den Fan übersetzen. Der "digitale Co-Trainer" feiert somit ebenfalls eine Premiere.

Anett Sattler und Thomas Wagner sorgen ab 18.30 Uhr darüber hinaus als Reporter für die Interviews beim Telekom Cup. Christian Straßburger kommentiert das Duell der Kölner gegen Italiens Meister AC Mailand.Alle Informationen zu den Innovationen, die der 1. FC Köln präsentiert: https://fc.de/fc-info/news/detailseite/details/entdecke-den-fc-innovationguide/

Fußball live bei MagentaTV/MagentaSport

Telekom Cup am Samstag, 16.07.2022

Ab 18.30 Uhr: 1. FC Köln - AC Mailand

Quelle: MagentaSport (ots)