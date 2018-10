Europa League: Eintracht Frankfurt schlägt Lazio Rom

Am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase hat Eintracht Frankfurt 4:1 gegen Lazio Rom gewonnen. Am frühen Donnerstagabend hatte Bayer Leverkusen 4:2 gegen AEK Larnaka gewonnen, RB Leipzig besiegte Rosenborg Trondheim mit 3:1.

Die Frankfurter legten einen Blitzstart hin: Bereits nach vier Minuten ließ Danny da Costa die Fans im ausverkauften Frankfurter Stadion jubeln. Nach einer Ecke von Jonathan de Guzmán hatte er den Ball per Volleyabnahme ins Tor befördert. In der 23. Minute konnte Lazio ausgleichen: Marco Parolo traf nach einem Konter. Die Frankfurter zeigten sich aber weiter kämpferisch. In der 28. Minute setzte sich Sébastien Haller am gegnerischen Strafraum stark gegen mehrere Gegenspieler durch und spielte den Ball anschließend in die Mitte: Die Kugel landete letztendlich bei Filip Kostic, der die Gastgeber wieder in Führung brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff musste Dusan Basta nach einem taktischen Foul an Kostic mit Gelb-Rot vom Platz. Die Frankfurter bestritten die zweite Halbzeit deshalb in Überzahl. Die Hessen blieben nach dem Seitenwechsel weiter a m Ball: Nach einem vorbildlichen Konter traf Luka Jovic in der 52. Minute per Lupfer zum 3:1. Kurz darauf mussten die Römer den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Joaquin Correa nach einem harten Einsteigen die Rote Karte sah - die Gäste durften nur noch zu neunt weiterspielen. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte da Costa mit dem vierten Treffer der Frankfurter den Schlusspunkt der Partie.



Leipzig gewinnt in Trondheim



Die Sachsen waren fast in der gesamten Partie das klar bessere Team. Nur in der Schlussphase waren die Norweger etwas präsenter. Jean-Kevin Augustin hatte die Gäste in der 12. Minute in Führung gebracht. Insgesamt war die Chancenverwertung von RB im ersten Durchgang allerdings verbesserungswürdig - die Halbzeitführung hätte viel höher ausfallen müssen. Der Bundesligist setzte aber nach dem Seitenwechsel nach. In der 54. Minute erzielte Ibrahima Konaté den zweiten Treffer der Partie. Wenige Minuten später sorgte Matheus Cunha für die Vorentscheidung. Das Tor von Trondheim-Stürmer Issam Jebali in der 79. Minute war nur noch Ergebnis-Kosmetik. In der parallel ausgetragenen Partie gewann Bayer Leverkusen 4:2 gegen AEK Larnaka.

Am dritten Spieltag der Gruppenphase wird Frankfurt am 25. Oktober gegen den zyprischen Verein Apollon Limassol spielen. Leipzig trifft auf Celtic Glasgow, Leverkusen tritt beim FC Zürich an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur