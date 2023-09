2. Bundesliga: Hannover schlägt Wiesbaden

Am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 gewonnen.

Die Niedersachsen gingen bereits in der 11. Spielminute in Führung, Havard Nielsen erzielte das 1:0 per Kopf. Im weiteren Spielverlauf erspielten die Hannoveraner sich mehrere Chancen, zu erhöhen, was Derrick Köhn in der 74. Minute schließlich ausnutzte.

Parallel sicherte sich Holstein Kiel drei Auswärtspunkte beim Karlsruher SC. Benedikt Pichler und Tom Rothe stellten bereits in der ersten Spielhälfte mit einem Doppelschlag die Zeichen auf Sieg. Kurz darauf hatte Steven Skrzybski sogar die Chance, auf 3:0 zu stellen; doch KSC-Keeper Patrick Drewes parierte Skrzybskis Handelfmeter. Durch die Erfolge klettern Hannover und Kiel vorerst auf den zweiten beziehungsweise dritten Tabellenplatz.

In der dritten Partie des Nachmittags gewann Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur