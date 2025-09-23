Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ousmane Dembélé krönt Saison mit dem Ballon d’Or

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
Ousmane Dembélé hat den Ballon d’Or 2025 gewonnen. Ausgezeichnet wurde der PSG-Profi bei der Gala in Paris, wie mehrere Sportmedien und dts berichten.

Der 28-Jährige führte Paris Saint-Germain mit Toren und Vorlagen durch eine historische Saison und setzte sich im Rennen um die individuelle Krone gegen Lamine Yamal und Vitinha durch. Bei den Frauen triumphierte Aitana Bonmatí, auch Trainer- und Klubpreise gingen nach Paris und Barcelona.

Die Auszeichnung krönt Dembélés Entwicklung vom Tempo-Dribbler zum Führungsspieler. In Paris würdigten Verantwortliche und Mitspieler seine Konstanz, während Frankreich den ersten Ballon-d’Or-Sieger seit Jahren feiert.

