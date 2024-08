Gündogan kehrt zu Manchester City zurück

Der kürzlich aus dem DFB-Team zurückgetretene Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan kehrt nach nur einer Saison beim FC Barcelona zum englischen Meister Manchester City zurück. Bei den Citizens erhält der Mittelfeldspieler einen Ein-Jahres-Vertrag, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Gündogan selbst deutete in einer persönlichen Botschaft an die Fans von Barcelona an, dass der Wechsel vor allem etwas mit der angespannten finanziellen Situation der Katalanen zu tun habe. "Jetzt verlasse ich den Verein in einer schwierigen Situation, aber wenn mein Weggang dem Verein finanziell helfen kann, macht mich das etwas weniger traurig", so Gündogan.



Der ehemalige DFB-Kapitän absolvierte bei Barca in der vergangenen Saison 36 Ligaspiele, in denen ihm fünf Tore gelangen, und zehn Partien in der Champions League. Zuvor hatte er bereits sieben Jahre für City auf dem Platz gestanden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur