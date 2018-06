Fußball-WM: Brasilien und Schweiz unentschieden

Bei der Fußball-WM in Russland haben sich Brasilien und die Schweiz mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Philippe Coutinho hatte die Südamerikaner in der 20. Minute in Führung gebracht, für die Schweiz konnte Steven Zuber in der 50. Minute ausgleichen. Brasilien war stark gestartet, hatte nach der Führung aber auf Verwaltung umgestellt. In der zweiten Hälfte drehte die Schweiz auf, Brasilien konnte mit dem Ausgleich nur schlecht umgehen und wirkte phasenweise verunsichert. Insgesamt lieferten sich beide Mannschaften eine unterhaltsame Partie auf hohem Niveau.

In der WM-Gruppe E ist damit Serbien auf dem ersten Rang, es folgen tor- und punktgleich Brasilien und die Schweiz, Costa Rica ist Letzter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur