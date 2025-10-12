New England marschiert: Dritter Streich in Folge gegen New Orleans

Die New England Patriots haben bei den New Orleans Saints 25:19 gewonnen – es ist ihr dritter Sieg in Serie. Matchwinner war Rookie-QB Drake Maye mit drei Touchdown-Pässen; Kayshon Boutte fing zwei davon (Reuters, ESPN/Teamseiten). Auch US-Portale wie Pats Pulpit und Canal Street Chronicles ordnen den Trend ein. Das berichten Reuters, ESPN und Team-/Fachportale; in Deutschland hatte u.a. „BILD“ die „große Auferstehung“ der Patriots gefeiert.

Nach frühem Rückstand legte New England mit einem 53-Yard-Touchdown von Maye auf DeMario Douglas los, bevor der Spielmacher zweimal Kayshon Boutte in der Endzone fand. Die Saints hielten per Kicker Blake Grupe (4 Field Goals, u.a. 54 Yards) und einem kurzen Lauf von Taysom Hill dagegen, kamen aber in der Red Zone zu selten durch. In der Schlussphase entschied ein Fumble-Recovery der Patriots die Partie endgültig. Reuters

Der Sieg hebt New England auf 4-2 und hält den Lauf des Teams unter Coach Mike Vrabel am Leben; auswärts sind die Patriots weiter ungeschlagen. Für New Orleans (1-5) bleibt die Saison holprig: Trotz effizienter Zahlen von Spencer Rattler (227 Yards, 0 INT) fehlten Explosivität und Abschlussstärke. Nächste Aufgaben: Patriots @ Titans, Saints vs. Bears.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



