Griezmann beendet Nationalmannschafts-Karriere

Antoine Griezmann beendet seine Karriere in der französischen Fußball-Nationalmannschaft. "Mit einem Herzen voller Erinnerungen schließe ich dieses Kapitel meines Lebens", sagte der Spieler von Atletico Madrid am Montag.

"Nach zehn unglaublichen Jahren, die von Herausforderungen, Erfolgen und unvergesslichen Momenten geprägt waren, ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und Platz für die nächste Generation zu machen", fügte er hinzu. Es sei "eine Ehre und ein Privileg" gewesen.



Griezmann absolvierte für die Equipe Tricolore 137 Spiele, in denen er 44 Tore erzielen konnte. Seinen größten Erfolg in der Nationalmannschaft konnte der 33-Jährige 2018 mit dem WM-Titel in Russland feiern. Bei diesem Turnier steuerte er vier Tore und vier Vorlagen bei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur