Schwarzer Tag für Andreas Wellinger

Olympiasieger Andreas Wellinger erwischte in Lillehammer einen schwarzen Tag und schied als 53. und als bisher bester Deutscher in der RAW Air-Wertung in der Quali für den ersten Wettkampf auf der Olympiaschanze aus.

Besser als noch in Oslo kam Stephan Leyhe (127,5 Punkte) zu recht und landete mit 131 m als zweitbester DSV-Adler auf Platz 15. Karl Geiger (10./128 m), Constantin Schmid (18./129,5), Philipp Raimund (21./130,5), Justin Lisso (32./123,5) und Markus Eisenbichler (33./115,5) kamen eine Runde weiter. Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud (153,6) gewann die Qualifikation und übernahm die Führung in der Tourneewertung von Stefan Kraft (133,8), der nur Neunter wurde. Freitag Zweite hinter Opseth in Lillehammer Tolles Springen von Selina Freitag im Rahmen der Raw Air Tour in Lillehammer: Die 21-Jährige Schwester von Richard Freitag sprang 121,5 und 128 m weit und verpasste auf Rang zwei nur hauchzart hinter der Norwegerin Opseth ihren ersten Weltcupsieg. Für die 21-Jährige war es das dritte Weltcup-Podest. Auch Katharina Althaus zeigt mit dem fünften Rang, dass sie weiterhin in Form ist. Die Dreifach-Weltmeisterin kann allerdings nicht mehr Gesamtsiegerin im Weltcup werden. Die Österreicherin Eva Pinkelnig sicherte sich vor den beiden letzten Wettbewerben den Titel als Nachfolgerin der in Holland geborenen Sara Marita Kramer. Der 34-Jährigen Pinkelnig reichte dafür ein elfter Platz beim Wettkampf im Schneetreiben auf der Olympiaschanze von Lillehammer. Althaus belegte den fünften Rang und kann ihren Rückstand von 215 Zählern in den verbleibenden zwei Weltcups nicht mehr aufholen. Quelle: SC Willingen