DFB-Pokal: St. Pauli besiegt Schalke nach Verlängerung

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der FC St. Pauli in der Verlängerung mit 2:1 gegen den FC Schalke 04 gewonnen.

Schalke war in der 16. Minute durch einen Treffer von Marcin Kaminski früh in Führung gegangen. In der 56. Minute berührte Schalkes Derry Murkin dann jedoch den Ball mit der Hand im eigenen Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Marcel Hartel sicher für die Kiezkicker. Da es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger gab, ging das Spiel in die Verlängerung. In der 102. Minute schlugen die Hamburger dann erneut zu: Johannes Eggestein traf per Kopf nach einem Freistoß und sicherte den Sieg für die Hausherren.

Wolfsburg besiegt amtierenden Pokalsieger Leipzig

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der VfL Wolfsburg mit 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen.

Die Gastgeber begannen ambitioniert und belohnten sich früh: In der 14. Minute traf Vaclav Cerny zur Führung für die Wölfe. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte passierte dann relativ wenig: Die Hausherren standen tief und lauerten auf Konter, die Sachsen kontrollierten das Spielgeschehen, ließen ihr Tempospiel jedoch vermissen. Ab der 56. Minute musste Leipzig das Spiel in Unterzahl fortsetzen, Yussuf Poulsen sah die zweite Gelbe Karte und musste den Platz verlassen. Die Gäste schöpften ihre Wechsel voll aus und brachten neue Kräfte, es gelang ihnen aber nicht, den Ausgleich zu erzielen: Wolfsburg schlägt den amtierenden Pokalsieger und zieht in die nächste Runde ein.

Die weiteren Begegnungen: Stuttgart - Union Berlin 1:0, Homburg - Fürth 2:1.

DFB-Pokal: Kaiserslautern besiegt Köln

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 gegen den 1. FC Köln gewonnen.

Die Gastgeber gingen durch Treffer von Richmond Tachie (19. Minute), Kenny Redondo (47. Minute) und Marlon Ritter (65. Minute) in Führung. Köln verkürzte anschließend durch Jan Thielmann (71. Minute) und Mark Uth (81. Minute). In der 79. Minute sah Kölns Eric Martel die zweite Gelbe Karte und musste das Spielfeld verlassen. In der 84. Minute kassierte Florian Kainz nach einer Grätsche einen Platzverweis, die Geißböcke spielten von da an in doppelter Unterzahl. Im Parallelspiel besiegte Gladbach Heidenheim mit 3:1. Die Partien Bielefeld gegen Hamburg und Unterhaching gegen Düsseldorf gehen in die Verlängerung.

HSV besiegt Bielefeld im Elfmeterschießen



In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Arminia Bielefeld mit 3:4 gegen den Hamburger SV verloren.

Die Gastgeber gingen in der 11. Minute früh durch einen Treffer von Nicklas Shipnoski in Führung. Anschließend verlor das Spiel zusehends an Dynamik, kein Team konnte nenneswerte Chancen für sich verbuchen. In der 77. Minute glich Bakery Jatta für den HSV per Kopf aus. Die Schlussminuten brachten dann noch einmal Spannung mit sich, es gelang jedoch keiner der beiden Mannschaften, die Entscheidung zu erzwingen: Verlängerung. Doch auch in dieser fiel kein weiteres Tor: Elfmeterschießen. Die Hamburger behielten die Nerven und setzten sich durch.

Auch zwischen Unterhaching und Düsseldorf ging es in die Verlängerung: Unterhaching konnte die Extrazeit durch drei Treffer klar für sich entscheiden. Endstand 6:3 gegen Düsseldorf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur