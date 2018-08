RB Leipzig in Europa-League-Gruppe mit Red Bull Salzburg

Pikantes Duell in der Europa League: RB Leipzig wird in einer Gruppe mit dem FC Red Bull Salzburg spielen. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im Grimaldi-Forum in Monaco. Aufgrund des gemeinsamen Sponsors gelten die Vereine als Schwesterclubs. Weiter spielt in der Gruppe B auch Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim.

Bayer Leverkusen trifft in Europa-League-Gruppe A auf Ludogorez Rasgrad, FC Zürich und AEK Larnaka .

Eintracht Frankfurt spielt in Gruppe H mit Lazio Rom, Olympique Marseille und Apollon Limassol. Die Eintracht hat eine anspruchsvolle Gruppe mit drei interessanten Zielen erwischt. Nachfolgend ein paar Stimmen dazu: Axel Hellmann: "Die ganze Stadt hat dem Datum entgegengefiebert. Natürlich hättes es einfacher kommen können, es ist eine Gruppe die uns alles abverlangen wird. Wir haben tolle Ziele. Alle drei Spielorte sind für die Fans super. Sportlich ist es durchaus ambitioniert, anspruchsvoll und eine tolle Herausforderung. Wir haben uns Europa gewünscht und jetzt haben wir Europa auf höchstem Niveau. Die Herausforderung werden wir annehmen. Wir freuen uns."

Fredi Bobic: "Wir haben eine sehr anspruchsvolle Gruppe zugelost bekommen mit großen Hürden. Da werden wir alles reinlegen müssen, um unser Ziel, die Zwischenrunde, zu erreichen. Lazio Rom ist ein Team, das sich in Europa bestens auskennt. Ciro Immobile und Sergej Milinkovic-Savic sind sicher die schillerndsten Namen. Das Olympiastadion in Rom ist jedenfalls eine Reise wert. Auch in Marseille erwartet uns ein wunderschönes Stadion und eine bärenstarke Mannschaft, ein absolutes Spitzenteam im Land des Weltmeisters. Die Fans von Olympique sind ebenfalls eine Klasse für sich. Mit Apollon Limassol haben wir sicher den unbequemsten Gegner aus Topf vier in die Gruppe bekommen. Zypriotische Teams sind sehr schwer zu bespielen. Ich freue mich sehr auf die Reisen und die tollen Spiele. Und für unsere Fans wird es auch etwas ganz Besonderes: mit diesen Gegnern noch mehr als zuvor erwartet."

Adi Hütter "Wir haben eine sehr interessante Gruppe zugelost bekommen. Lazio Rom ist sicherlich der Favorit. Sie hätten es fast in die Champions League geschafft und haben mit Sergej Milinkovic-Savic einen ganz starken Akteur in ihren Reihen. Mit dessen Vater habe ich schon zusammengespielt. Olympique Marseille hat es in der vergangenen Saison in der Europa League bis in das Finale geschafft. Auch sie haben eine tolle Mannschaft. Und Apollon Limassol hat den FC Basel in der Qualifikation ausgeschaltet. Das zeigt auch, dass sie keineswegs zu unterschätzen sind."

Kevin Trapp "Wir haben eine schwere und attraktive Gruppe erwischt. Besonders Marseille kenne ich natürlich gut. Es ist schwer, dort zu spielen, sie sind in der Liga immer oben dabei. Für die Fans ist das aber ein super Ziel, die Stimmung dort ist sehr gut." Quelle: dts Nachrichtenagentur - Eintracht Frankfurt Fussball AG

Anzeige: