Champions League: Barcelona schlägt BVB - Stuttgart siegreich

Am 6. Spieltag der Ligaphase der Champions League hat der FC Barcelona gegen Borussia Dortmund 2:3 gewonnen. Barcelona landet damit auf dem 2. Tabellenplatz, der BVB fällt auf den 9. Rang zurück.

Die Spanier waren klar spielbestimmend, aber die Dortmunder in der Defensive stark. Raphinha gelang es in der 53. Minute, Barcelona in Führung zu bringen, bevor Serhou Guirassy in der 60. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter ausglich. Ferran Torres traf in der 75. Minute für Barcelona. Erneut war es Guirassy, der ausglich (78. Minute), bevor Torres schließlich das 3:2 erzielte (85.).



In der parallel laufenden Partie war der VfB Stuttgart klar spielbestimmend. Gegen die Young Boys Bern gewann Stuttgart 5:1 und verbesserte sich somit auf Tabellenplatz 26. Der BSC Young Boys bleibt das Tabellenschlusslicht.



Für die Young Boys traf Lukas Lakomy (6.), für Stuttgart Angelo Stiller (25.), Enzo Millot (53.), Chris Führich (61.), Josha Vagnoman (65.) und Yannik Keitel (76.).



Die weiteren Ergebnisse: AC Mailand - Roter Stern Belgrad 2:1; SL Benfica - AS Monaco 0:0; Juventus Turin - Manchester City 2:0; Feyenoord Rotterdam - Sparta Prag 4:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur