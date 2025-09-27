2. Bundesliga: Darmstadt behauptet Spitze – Schalke bleibt dicht dran

Der SV Darmstadt 98 hat Dynamo Dresden mit 2:0 besiegt und die Tabellenführung verteidigt, meldet die dts Nachrichtenagentur über FinanzNachrichten.de. Parallel gewann der FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth mit 1:0.

Am Böllenfalltor legten die Lilien den Grundstein kurz vor der Pause: Isac Lidberg traf in der 37. Minute zur Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Fraser Hornby in der 48. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig. Dresden suchte den Anschluss, biss sich aber an der dichten Darmstädter Defensive fest. Der Spitzenreiter spielte den Vorsprung abgeklärt über die Zeit.

In Gelsenkirchen avancierte Finn Porath zum Matchwinner. Der Offensivmann entschied die Partie in der 77. Minute aus spitzem Winkel für Schalke. Die Königsblauen dominierten weite Strecken, ließen zuvor jedoch Chancen liegen. Fürth blieb offensiv über große Phasen blass, während Schalke mit dem Dreier auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleibt.

Quelle: ExtremNews



