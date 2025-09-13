Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
2. Bundesliga: Bielefeld schlägt Magdeburg - Paderborn siegreich

2. Bundesliga: Bielefeld schlägt Magdeburg - Paderborn siegreich

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld am Freitagabend den 1. FC Magdeburg mit 2:0 besiegt, während der SC Paderborn 07 im Parallelspiel gegen den VfL Bochum mit 1:0 gewann.

Auf der Bielefelder Alm brachte Kapitän Mael Corboz die Hausherren in der 52. Minute per Kopf nach einer Flanke von Joel Grodowski in Führung - es war sein erstes Tor in der 2. Liga. Gut zehn Minuten später erhöhte Grodowski selbst (62.). Magdeburg hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz, konnte die kompakte Defensive der Arminia aber nicht entscheidend knacken.

In Paderborn sahen die Zuschauer lange ein torloses, aber intensives Duell. Beide Teams ließen mehrfach gute Möglichkeiten aus - unter anderem traf Sebastian Klaas für die Gastgeber in der 80. Minute nur die Latte. Erst in der 90. Minute sorgte Lucas Copado für die Entscheidung: Der Stürmer verwandelte nach einem Angriff über die linke Seite zum 1:0 (90.) und ließ die Ostwestfalen damit jubeln.

Durch die Siege festigten sowohl Bielefeld als auch Paderborn ihre Position im Tabellenmittelfeld, während Magdeburg und Bochum wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss verpassten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

