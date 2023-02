EL: Union Berlin nach Sieg gegen Ajax Amsterdam im Achtelfinale

In der Europa League hat Union Berlin gegen Ajax Amsterdam im Rückspiel der Playoffs 3:1 gewonnen. Nach einem 0:0 im Hinspiel hat sich Berlin damit den Einzug ins Achtelfinale gesichert.

Auch wenn Ajax über weite Strecken das Spiel bestimmte, kamen sie kaum gegen die starke Defensive von Union Berlin an. In der 20. Minute verwandelte Robin Knoche für Berlin einen Strafstoß, Josip Juranovic legte in der 44. Minute nach. Für Ajax traf Mohammed Kudus in der 47. Minute, bevor nur drei Minuten später Danilho Doekhi das 3:1 erzielte.



Die weiteren Ergebnisse: Manchester United - FC Barcelona 2:1; AS Rom - RB Salzburg 2:0. Damit ziehen auch Manchester United und AS Rom in das Achtelfinale ein. Im Spiel Stade Rennes - Schachtar Donezk steht es aktuell 1:0, die Partie geht wegen des Gesamtergebnisses 2:2 in Verlängerung.

Leverkusen nach Sieg gegen Monaco im Achtelfinale



In der Europa League hat Bayer Leverkusen gegen die AS Monaco im Rückspiel der Playoffs mit 5:3 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach Verlängerung war es 3:2 für Leverkusen gestanden (Hinspiel: 3:2 für Monaco). Leverkusen hat sich damit den Einzug ins Achtelfinale gesichert. In einer abwechslungsreichen Partie war Leverkusen zunächst die stärkere Mannschaft. Monaco wirkte im Vergleich zögerlicher. Nach einem Treffer von Florian Wirtz in der 13. Minute für Leverkusen, verwandelte Wissam Ben Yedder einen Elfmeter für die Monegassen (19.). Nur zwei Minuten später konnte Exequiel Palacios für Leverkusen die Führung zurückholen. In der zweiten Halbzeit trafen zudem Amine Adli (58.) für Leverkusen und Breel Embolo (84. Minute) für Monaco. In der Verlängerung drehte sich das Kräfteverhältnis und die Monegassen wirkten deutlich besser organisiert. Im Elfmeterschießen trafen schließlich für Leverkusen Sardar Azmoun, Nadiem Amiri, Edmond Tapsoba, Patrik Schick; für Monaco trafen lediglich Axel Disasi, Breel Embolo und Kevin Volland.



Die weiteren Ergebnisse: FC Nantes - Juventus Turin 3:0; FC Midtjylland - Sporting Lissabon 0:4; PSV Eindhoven - Sevilla FC 2:0. Im Achtelfinale stehen damit auch Juventus Turin, Sporting Lissabon und der FC Sevilla.

Quelle: dts Nachrichtenagentur