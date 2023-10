Viele Ausfälle beim FC Bayern: Ist die Glückssträhne vorbei?

Der FC Bayern spielt seit 11 Jahren ungeschlagen in der 1. Bundesliga, in der letzten Saison kam der BVB dem Meister jedoch ganz schön nahe. Nun haben auch andere Mannschaften große Hoffnung geschöpft und möchten den Titel für sich beanspruchen. Dem FC Bayern ist das natürlich alles andere als recht, schließlich planen die Münchner bereits ihren 12. Titel in Folge. Dabei scheint es das Schicksal jedoch nicht gut mit den Bayern zu meinen, denn derzeit fallen gleich mehrere Fußballstars krankheitsbedingt aus. Ist es das Ende der Siegesreihe für den FC Bayern?

Die Bayern als großer Favorit Bisher hat sich der FC Bayern, wie erwartet, wieder von seiner besten Seite gezeigt. Damit konnte der deutsche Meister seine Vormachtstellung auch in der neuen Saison der Bundesliga wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bislang befinden sich die Münchner mit ihrer Leistung am Spielfeld wieder auf dem ersten Platz der Tabelle, damit scheint sich der Ablauf der letzten Jahre auch in dieser Saison zu wiederholen. Haben die Bayern erstmal ihre Spitzenposition gesichert, ist es besonders schwer, sie von ihrem Thron zu stoßen. Wie stark das Team ist, kann auch an den Sportwetten beobachtet werden. Die Quoten von Anbietern wie Intertops Deutschland werden von Experten des Sports aufgestellt, die dabei bisherige Leistungen, Spielertransfers und weitere Aspekte miteinbeziehen. Fußballfans können auf der Plattform Wetten auf ihr Lieblingsteam abschließen, wer auf den FC Bayern als Sieger setzt, erhält allerdings nur eine sehr geringe Quote. Ob die Bayern jedoch wirklich vom Thron gestoßen werden können, ist bisher fraglich.

Viele Ausfälle beim FC Bayern

Die Misere des FC Bayerns begann bereits letzten Winter, als sich Teamkapitän Manuel Neuer bei einem Skiunfall verletzte. Seither muss die Mannschaft auf den Tormann verzichten, der bisher als unerlässlich galt. Das Team meistere diese Herausforderung besser als erwartet und konnte auch ohne Neuer seinen Höhenflug fortsetzen. Obwohl der BVB punktemäßig in der letzten Saison der Bundesliga mit dem FC Bayern gleichauf war, ging die Trophäe erneut an den mehrfachen deutschen Meister. In der Sommerpause war es wieder Zeit für wichtige Transfers, dabei musste sich der FC Bayern von einigen Stars verabschieden, holte jedoch absolute Spitzenspieler ins Team. Nachdem Robert Lewandowski schon im Vorjahr den Verein verlassen hat, musste man 2023 unter anderem Lucas Hernández und Sadio Mané gehen lassen. Ins Team holte man sich hingegen den grandiosen Mittelstürmer Harry Kane, sowie den Innenverteidiger Min-jae Kim.

Der Blick auf die Mannschaft am Transfermarkt ist allerdings derzeit trotzdem nicht so rosig. Auffallend sind nämlich die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle, die der FC Bayern in den letzten Spielen erlitten hat. Thomas Müller leidet derzeit an einer Adduktorenverletzung, seine Rückkehr ist derzeit noch unbekannt. Der Stürmer könnte damit sogar länger ausfallen. Beim Spiel gegen Preußen Münster verletzte sich außerdem Serge Gnabry und musste nach wenigen Minuten den Platz verlassen. Die Schmerzen im Arm stellten sich bald als Unterarmbruch heraus, wodurch auch Gnabry länger nicht auf dem Feld stehen wird. Zusätzlich fallen derzeit Min-jae Kim, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano aus.

Gerade scheint der FC Bayern wirklich kein Glück zu haben. Zahlreiche wichtige Spieler der Vereins fallen krankheitsbedingt aus. Haben nun endlich auch andere Mannschaften die Chance, sich einen Punktevorsprung zu erarbeiten und gar die Bundesliga zu gewinnen?

----