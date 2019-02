EL-Auslosung: Frankfurt im Achtelfinale gegen Inter Mailand

Eintracht Frankfurt spielt im Achtelfinale der Europa League gegen Inter Mailand. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitagmittag in Nyon. Das Team von Trainer Adi Hütter hatte sich im Sechzehntelfinale gegen Schachtjor Donezk durchgesetzt.

Der andere deutsche Vertreter Bayer 04 Leverkusen war am Donnerstagabend gegen FK Krasnodar ausgeschieden.



Die weiteren Partien: FC Chelsea – Dynamo Kiew, Dinamo Zagreb – Benfica Lissabon, FC Arsenal - Stade Rennes, FC Sevilla - Slavia Prag, SSC Neapel - RB Salzburg, FC Valencia - FK Krasnodar und Zenit St. Petersburg - FC Villarreal.



Die Hinspiele finden am 7. März statt, die Rückspiele stehen eine Woche später auf dem Programm. Das Finale wird am 29. Mai im Nationalstadion in Baku ausgetragen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur