1. Bundesliga: Augsburg spielt unentschieden in München

Am fünften Spieltag der 1. Bundesliga haben sich der FC Bayern München und der FC Augsburg mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Das erste Tor des Spiels fiel in der 47. Minute: Der Münchner Arjen Robben verwandelte eine Vorlage von Serge Gnabry, der den Ball zuvor gegen zwei Augsburger behauptet hatte. Felix Götze erzielte in der 86. Spielminute den Ausgleichstreffer.



Der FC Bayern München (13 Punkte) bleibt auf Platz eins der Liga. Auf Platz zwei befindet sich Werder Bremen mit 11 Punkten.



Werder Bremen gewinnt gegen Hertha BSC



Am fünften Spieltag der 1. Bundesliga hat Werder Bremen mit 3:1 gegen Hertha BSC gewonnen. Das erste Tor des Spiels fiel bereits in der 11. Minute: Martin Harnik brachte Bremen nach einem Freistoß in Führung. Milos Veljkovic baute die Führung der Gastgeber in der 45. Minute weiter aus. In der 54. Spielminute erzielte Javairo Dilrosun den Anschlusstreffer. Max Kruse verwandelte in der 66. Minute einem Elfmeter für die Gastgeber.



Die Ergebnisse der anderen Begegnungen: SC Freiburg - FC Schalke 04 1:0, Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 1:3.

Quelle: dts Nachrichtenagentur