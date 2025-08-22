Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wanner verlässt Bayern endgültig - Wechsel zu PSV Eindhoven

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 14:19 durch Sanjo Babić
PSV Eindhoven, offiziell Eindhovense Voetbalvereniging Philips’ Sport Vereniging Logo

Foto: Megameul
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Offensivspieler Paul Wanner verlässt den FC Bayern München endgültig. Der 19-jährige Stürmer wechselt zur PSV Eindhoven in die Niederlande, wie die Bayern am Freitag mitteilten. Wanner war 2018 in die Jugend des deutschen Rekordmeisters gekommen.

"Paul Wanner kam im Alter von 13 Jahren an den FC Bayern Campus, hat sich dort kontinuierlich entwickelt, wurde zum Juniorennationalspieler und konnte sich für den Profibereich empfehlen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", ließ sich Sportvorstand Max Eberl zitieren.

Nach seinem Wechsel vom FV Ravensburg zur Saison 2018/19 hatte Wanner am FC Bayern Campus alle Juniorenteams durchlaufen. Er brachte es auf acht Einsätze bei den Profis, mit denen er zwei Deutsche Meisterschaften feierte. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Wanner an die SV Elversberg und den 1. FC Heidenheim verliehen, wo er 28 beziehungsweise 41 Mal eingesetzt wurde und jeweils sechs Treffer erzielte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

