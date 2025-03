Bayern-Verteidiger Ito erleidet erneut Mittelfußbruch

Der FC Bayern München muss lange auf Verteidiger Hiroki Ito verzichten. Der japanische Nationalspieler habe beim 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli am Samstag erneut eine Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes erlitten, teilte der Verein am Sonntag mit.

Er war in der 58. Minute eingewechselt worden und musste den Platz in der 89. Minute wieder verlassen. Ito war im Sommer vom VfB Stuttgart nach München gewechselt und hatte sich kurz darauf bereits den rechten Mittelfuß gebrochen.



"Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Er hatte sich gerade erst nach monatelanger Reha wieder zurückgekämpft und fällt nun wieder lange aus - man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht." Nach den Ausfällen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano falle mit Ito innerhalb kürzester Zeit der dritte Verteidiger aus. "Wir werden nun umso mehr alle Kräfte bündeln, um unsere Ziele weiter zu verfolgen", so Eberl.

Quelle: dts Nachrichtenagentur