2. Bundesliga: Braunschweig schlägt Duisburg 3:2

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga hat Eintracht Braunschweig 3:2 gegen den MSV Duisburg gewonnen. Die Braunschweiger stehen damit aktuell auf dem neunten Tabellenplatz. Die Duisburger befinden sich auf dem siebten Rang.

Die Eintracht ging durch einen Doppelschlag in Führung: Christoffer Nyman traf in der 19. und Frederik Tingager in der 20. Minute. Fünf Minuten vor der Pause sorgte Suleiman Abdullahi für die deutliche Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang warfen die Duisburger alles nach vorne, um das Ergebnis zu verbessern. Das gelang ihnen in der 69. Minute durch einen Treffer von Kevin Wolze. Ein Eigentor von Gustav Valsvik in der 84. Minute sorgte für Spannung in der Schlussphase. Am 28. Spieltag trifft Duisburg auf Kaiserslautern, Braunschweig spielt in Bochum.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden 4:2, 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur