Formel-1-Pilot Hamilton: "Seb ist ein feiner Kerl"

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat nach wie vor großen Respekt vor Ferrari-Rennfahrer Sebastian Vettel und dessen Leistungen. "Seb ist ein feiner Kerl. Wir hatten immer wieder unsere Differenzen, aber wir haben eine Basis gefunden, uns zu verstehen", sagte Hamilton der Internetseite "Motorsport-Total".

"Ich bin froh, dass Seb wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat, denn er hatte zuletzt schwierige Phasen zu überstehen", so der fünfmalige Formel-1-Weltmeister. Über den Teamkollegen von Vettel und dessen Leistung sagte der Brite: "Charles Leclerc ist ganz sicher die Zukunft dieses Sports, aber Seb hat in den letzten Rennen wieder richtig geliefert. Ich hoffe, das setzt sich so fort." Der Mercedes-Pilot kann beim Rennen in Texas mit einem 8. Platz bereits genug Punkte einfahren, um vorzeitig Formel-1-Weltmeister zu werden. Das Interview mit Hamilton wird am Sonntag vor dem Rennen auf RTL ausgestrahlt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur