Hummels warnt vor Real: „Ganz andere Qualität als in der spanischen Liga“

Vor den beiden Duellen gegen Real Madrid analysiert Mats Hummels in SPORT BILD die Spanier. „Ich glaube, in der Champions League sind sie weiter enorm hungrig. Die Gier nach dem Titel ist bei Real absolut vorhanden“, sagt der Verteidiger über Real, das in der heimischen Primera Division schwächelt: „In der Liga sieht man es ein bisschen, dass gegen kleinere Teams vielleicht die totale Motivation fehlt. Real Madrid hat in der Champions League noch einmal eine ganz andere Qualität.“

Über Weltfußballer Ronaldo, gegen den Hummels in fünf von neun Duellen gewann, sagt der deutsche Weltmeister: „Ich denke, die Quote kann sich durchaus sehen lassen. Ronaldo hat in den letzten Jahren seinen Spielstil verändert. Er ist nicht mehr so dominant wie in früheren Tagen, sondern voll und ganz auf das Vollstrecken und Tore aus. Er ist in dieser Hinsicht der beste Torjäger auf der Welt, weil er auf alle Arten treffen kann, in jeder Sekunde des Spiels.“

Lewandowski will Revanche gegen Madrid: „JETZT bin ich fit!“

Star-Stürmer Robert Lewandowski spricht in SPORT BILD über die Duelle gegen Real Madrid – und blickt auf die vergangene Saison zurück. Beim Viertelfinal-Aus der Bayern 2017 gegen Real (1:2, 2:4 n. V.) fehlte er im Hinspiel aufgrund einer Schulterverletzung, beim Rückspiel in Madrid spielte er unter Schmerzen. „Ich habe gespielt, aber ich war nur bei 60 Prozent. Das hat wehgetan. Ich konnte nicht springen, nicht sprinten“, erinnert sich Lewandowski. „Ich habe bei jeder Bewegung meine Verletzung gespürt. Ich musste zunächst einen Zweikampf gegen meinen eigenen Körper führen. Und dann erst gegen Real Madrid. Jetzt ist alles anders, jetzt bin ich fit.“ Währenddessen erneuert Vereins-Boss Karl-Heinz Rummenigge in SPORT BILD das Wechselverbot für den Angreifer, der mit den Königlichen flirtet: „Es bleibt dabei, was wir immer gesagt haben: Bayern München ist kein Verkäufer-Klub!“

Quelle: SPORT BILD