WM-Test, Start U18-WM, Spiel 4 der DEL-Finalserie: "Stabiles Spiel" beim 2:0 gegen Österreich

Erster Sieg für Harold Kreis als Bundestrainer. Beim 2:0 gegen Österreich zeigte sich die deutsche Auswahl in "Phase 2" der WM-Vorbereitung "erheblich verbessert". Kreis findet: "Über 60 Minuten haben wir ein stabiles Spiel gemacht." In dem die Österreicher nach einem starken ersten deutschen Drittel mit der 2:0-Führung dann immer mehr drückten. Nach 11 Gegentoren in 2 Partien gegen Tschechien tue die null gut, so Bundestrainer Kreis, der sich nun auf die Länderspiel-Premiere von NHL-Stürmer Nico Sturm am Samstag, erneut gegen Österreich, freut. Fazit von MagentaSport-Experte Andi Renz zum 2:0-Erfolg nach den beiden 2 Auftaktpleiten: "Es war gut, es war eine Steigerung, aber das war auch nicht die tschechische Mannschaft, die hier auf dem Eis stand."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der WM-Vorbereitung Deutschland gegen Österreich. Deutschland - Österreich 2:0 Bundestrainer Harold Kreis war schon vor dem Spiel im niederbayerischen Deggendorf glücklich: Nico Sturm wird sein erstes Länderspiel am Samstag bestreiten, die Haudegen Dominik Kahun und Moritz Müller bringen "mehr Dampf" in die Trainingswoche. "Da war schon mehr Druck, mehr Tempo im Training", lobte Kreis, der alle Fragen nach einem Erfolgszwang gegen Österreich zuvor mit einem milden Lächeln wegatmete. Zumindest das 1. Drittel sollte ihn zufriedenstellen: 2:0-Erfolg gegen hartnäckige Österreicher, der 1. Sieg für Harold Kreis als Bundestrainer. "Ja, das freut mich natürlich", sagt Kreis. Seine Analyse: "Im 1. Drittel haben wir das gut gemacht. Die Österreicher haben sich dann immer mehr und mehr bemüht. Kein Gegentor, nach 11 Stück in den ersten beiden Test "tut das gut. Das 1. Tor, das Powerplay-Tor, das war für uns eine Erlösung. Über 60 Minuten haben wir ein stabiles Spiel gemacht." "Sehr cool" war´s für Lokal-Matador Manuel Wiederer im 11. Länderspiel, der nunmehr bei den Berliner Eisbären spielt, der diesmal zu Hause sein Kartenkontingent "maximal auslastetete" für Verwandte und Freunde: "Recht viel mehr schönere Sachen gibt´s nicht im Eishockey. Umso glücklicher ist es, dass wir den Sieg geholt haben." Wiederer sprach von einem "soliden Sieg." Diesmal kein Tor kassiert zu haben, "war sehr wichtig." MagentaSport-Experte Andi Renz sah das 2:0 auch als wichtiges Ergebnis: "Natürlich wurde diskutiert nach 11 Gegentoren in den ersten beiden Spielen. Heute hast du keins bekommen. Die null steht und das ist immer etwas Besonderes fürs Team. Das war gut. Österreich war ein unangenehmer Gegner......Es war gut, es war eine Steigerung, aber das war auch nicht die tschechische Mannschaft, die hier auf dem Eis stand." Freitag startet die WM der U18 in der Schweiz: "Wir denken in Richtung Viertelfinale" Live und kostenlos bei MagentaSport - am Freitag startet die U18 WM in der Schweiz mit Deutschland gegen Kanada. Alexander Dück, U18-Bundestrainer, hat trotz der weiteren Gruppengegner Tschechien, Slowakei, Schweden und einem sehr jungen Kader das Ziel Viertelfinale ausgegeben. "Unser Ziel ist es, in Richtung Viertelfinale zu denken. Egal, in welcher Sportart oder im Leben, wenn man sich mit dem Minimum zufriedengibt und nur Minimalziele setzt, ist man nicht in der Lage, etwas Großes zu erreichen."