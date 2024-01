1. Bundesliga: Dortmund besiegt Darmstadt

In der Abendpartie des 17. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Darmstadt 98 mit 0:3 gegen Borussia Dortmund verloren. Das Spiel begann zäh: Der BVB wirkte in der Offensive ideenlos, die Hausherren verteidigten konsequent und erzwangen immer wieder Ballverluste der Gegner. In der 24. Minute traf Julian Brandt nach einem sehenswerten Zuspiel von Teamkollege Jamie Bynoe-Gittens auf der rechten Seite. Insgesamt führten die Borussen zur Halbzeit verdient, auch wenn sich die Fans vom Spiel gegen den Tabellenletzten bestimmt mehr erhofft hatten. In der 55. Minute wechselte der BVB Neuzugang und Rückkehrer Jadon Sancho ein, für ihn ging Bynoe-Gittens der bis dahin eine überzeugende Leistung gezeigt hatte.

Torschütze Brandt ging ebenfalls, für ihn kam Marco Reus, der am Freitag zum zweiten Mal Vater geworden ist. Anschließend nahm die Partie deutlich an Fahrt auf: Erst verpasste Darmstadts Luca Pfeiffer den Ausgleich, dann erhöhte Reus in der 77. Minute für Dortmund. BVB-Trainer Edin Terciz bewies bei seinen Wechseln ein gutes Händchen: In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf der kurz zuvor gekommene Youssoufa Moukoko sehenswert zum 0:3 Endstand. Am nächsten Spieltag fährt Dortmund nach Köln, Darmstadt empfängt Frankfurt.

1. Bundesliga: Bochum und Bremen unentschieden

Im ersten Sonntagsspiel des 17. Bundesliga-Spieltags haben sich der VfL Bochum und Werder Bremen 1:1 getrennt. In der von beiden Teams intensiv geführten Partie waren Chancen lange Mangelware. Erst in der 64. Minute konnte Patrick Osterhage die Hausherren mit einem Distanzschuss in Führung bringen. Im Anschluss waren die Gäste bemüht, noch zum Ausgleich zu kommen, es sah allerdings dennoch lange nach einer Niederlage aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit klappte es dann aber doch noch: Niklas Stark erzielte den Treffer. In der Tabelle bleibt Bochum nach dem Remis auf Rang 14 und steht damit weiterhin direkt hinter Bremen. Für die Bochumer geht es am Samstag gegen Stuttgart weiter, die Bremer sind am kommenden Sonntag bei den Bayern gefordert.

1. Bundesliga: Gladbach besiegt Stuttgart

Im letzten Spiel der Hinrunde der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach am Sonntag mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Die Hausherren erwischten einen fulminanten Start: Bereits in der 1. Minute traf Robin Hack und brachte sein Team gleich mit der ersten Aktion in Führung - Stuttgarts Torwart Alexander Nübel blieb bei dem satten Schuss aus etwa zehn Metern ohne Chance. In der 19. Minute baute Hack die Führung für die Gastgeber mit einem weiteren wuchtigen Abschluss aus. Zwar konnte der VfB über weite Strecken mehr Ballbesitz verbuchen, ging mit eigenen Chancen jedoch fahrlässig um. Kurz nach dem Wiederanpfiff traf der Stuttgarter Josha Vagnom in der 56. Minute und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Gladbach schien aus dem Tritt gekommen zu sein. Die Gäste aus Baden-Württemberg schafften es jedoch nicht, den Druck aufrechtzuerhalten und verloren an Tempo. In der ersten Minute der Nachspielzeit setzte Gladbachs Jordan Sibatcheu mit seinem Treffer dann den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie. Am nächsten Samstag geht es für Stuttgart nach Bochum, Gladbach trifft am Sonntag vor heimischer Kulisse auf den FC Augsburg.

