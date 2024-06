Rangnick nennt Gründe für Bayern-Absage

Mehrere Wochen nach seiner Absage an den FC Bayern München hat Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick die Gründe für seine Entscheidung konkretisiert. Unter anderem habe die Vorstellung, zweieinhalb Monate gleichzeitig Trainer von Österreich und der Bayern zu sein, ihn abgeschreckt, sagte Rangnick dem "Kicker". "Wenn ich am 1. Mai zugesagt hätte, wäre ich ja nicht ab 15. Juli Trainer des FC Bayern gewesen, sondern ab dem 1. Mai."

Und da sei ihm schon klar geworden, dass das nicht gehe, ohne dass irgendetwas darunter leide. "Wir haben hier in Österreich zwei Jahre investiert, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Das wollte ich nicht gefährden." Die Absage sei dennoch eine der "schwierigsten beruflichen Entscheidungen" gewesen, die er in seiner Karriere bisher treffen musste. "Beim FC Bayern sind schon vier ehemalige Spieler von mir im Kader und vier Mitarbeiter, mit denen ich schon früher zusammengearbeitet habe", so Rangnick.

Das habe das Ganze schon besonders gemacht, und das bei einem der größten Vereine in Europa. "Deswegen habe ich mich damit schon sehr ernsthaft auseinandergesetzt. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass es keine Entscheidung gegen den FC Bayern war." Auch Aussagen von Uli Hoeneß hätten ihn nicht abgeschreckt: "Ich kann an dieser Stelle versichern, dass das überhaupt keinen Einfluss auf meine Entscheidung hatte", sagte er. "Ich sage sogar: Uli Hoeneß wäre einer der Gründe gewesen, es zu tun und dort hinzugehen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur