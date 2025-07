Gladbach verlängert Vertrag mit Franck Honorat bis 2029

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Franck Honorat vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Sport-Geschäftsführer Roland Virkus bezeichnete den 28-Jährigen als "wichtigen Pfeiler" der Mannschaft und einen der "Top-Vorbereiter der Liga".

Honorat selbst zeigte sich glücklich über die Verlängerung. "Ich fühle mich menschlich extrem wohl in dieser Verbindung mit sehr loyalen und respektvollen Menschen", sagte der Franzose. Die vergangenen Jahre hätten im Zeichen des Ankommens gestanden, nun wolle er mit voller Selbstverständlichkeit für die Mannschaft da sein.



Der Offensivspieler wechselte 2023 nach Mönchengladbach und entwickelte sich schnell zum Stammspieler. In der abgelaufenen Saison war er mit neun Vorlagen einer der entscheidenden Spieler in der Offensive der Borussia.

Quelle: dts Nachrichtenagentur