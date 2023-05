3. Liga & FFBL: 8 Spieler beim 3:1 des TSV 1860 verabschiedet

Schöne Kulisse, erfreuliches letztes Heim-Spiel mit einem 3:1-Sieg, zumindest aus Sicht der Löwen - ein Abend der Abschiede zudem. Gleich 8 Klub-Abgänge beim TSV 1860, darunter auch Joseph Boyamba und Torjäger Marcel Bär. Wieder mal Umbruch bei den Löwen. "Es war sehr wichtig, dass wir so zu Hause abschließen. Vor diesem fantastischen Publikum. Was wichtig ist, dass wir diesen Einsatz und diesen Willen zeigen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg", sagt Sechzig-Trainer Maurizio Jacobacci. Und bei Mannheim? Da hatte Trainer Christian Neidhart erklärt, nicht allein als Prügelknabe für alles herhalten zu wollen.

Seinen Vertrag über diese Saison hinaus will er dennoch erfüllen: "Ja, sehr gerne. Ich bin motiviert, in die nächste Saison zu gehen", erklärte am MagentaSport-Mikrofon vor der Partie. Dann spielte sein Team eine Halbzeit in der Abwehr so nachlässig, dass der TSV 1860 München auf 3:0 davonzog. Die Frage nach seiner Entlassung musste Christian Neidhart erneut gestellt werden: "Wenn man die Ziele nicht erreicht, die man sich gesteckt hat, muss man in unserem Job immer damit rechnen."



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Freitag-Topspiels. Top am Samstag ab 13.45 Uhr in der Konferenz als Einzelspiel: Spitzenreiter Elversverg gegen Wehen Wiesbaden, der wieder mal den Aufstieg klarmachen kann. Die Frauen des FC Bayern München können morgen ab 12.45 Uhr die Meisterschaft in Leverkusen vorzeitig feiern.

TSV 1860 München - Waldhof Mannheim 3:1

Das eigentlich Brisante hatte auf Mannheimer Seite schon vor dem Spiel stattgefunden: Trainer Christian Neidhart hatte nach dem verpassten Aufstieg der Mannheimer moniert, dass er nicht allein als Prügelknabe herhalten will. Bleiben will er dennoch, wie er im MagentaSport-Interview vor dem Spiel erklärte: "Ja, sehr gerne. Ich habe einen Vertrag, der über diese Saison hinaus geht. Das steht so auf dem Papier. Ich bin motiviert, in die nächste Saison zu gehen", sagt Mannheims Trainer Christian Neidhart nach seiner Kritik an der Vereinsführung, der aber nicht weiter darüber sprechen will. "Wir werden die Sache intern klären."

"Absolut nicht gut von uns", bilanzierte Christian Neidhart nach der 1:3-Niederlage und meinte die 1. Halbzeit mit 0:3-Rückstand: "Ich habe in der Halbzeit den Jungs dann nur gesagt, sie soll unabhängig vom Ergebnis weiter Fußball spielen. Und das haben sie die 2. Halbzeit gemacht. Mit der zweiten Halbzeit bin ich absolut zufrieden. Haben wir druckvoll gespielt, haben nichts mehr zugelassen."

Ob Neidhart nach so einer Niederlage nun fürchtet, seinen Job zu verlieren: "Ja, erst mal ist der Trainer für das Sportliche verantwortlich. Das ist völlig normal. Dafür bin ich auch da....Die Frage ist klar, dass die kommt. Aber ich weiß nicht, ob Sie da schon mal von einem Trainer eine Antwort bekommen haben. Ich fürchte aber, ich kann es nicht beantworten. Da müssen Sie die Verantwortlichen fragen."

Erneute Nachfrage zu seiner Zukunft: "Na ja, rein sportlich gesehen: Wenn man die Ziele nicht erreicht, die man sich gesteckt hat, muss man in unserem Job immer damit rechnen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beantworten."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eTY2Z0VybnlxUS80YUVBT2xFOEducFhlOHd2eHhyZXZYaGhGWjhYbWErMD0=

Würdevolles schönes letztes Heimspiel für die Löwen, Verabschiedet wurden beim TSV 1860 München im letzten Heimspiel: Demnach werden Semi Belkahia, Joseph Boyamba, Quirin Moll, Daniel Wein, Stefan Lex, Marius Willsch, Marcel Bär und Raphael Holzhauser den Klub verlassen.

Trainer Maurizio Jacobacci: "Es war sehr wichtig, dass wir so zu Hause abschließen. Vor diesem fantastischen Publikum. Was wichtig ist, dass wir diesen Einsatz und diesen Willen zeigen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg."

Der Link zum Interview mit Feierbildern vor den Fans: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NDN4N3lhdHdZajF6UkFNTGI1R2JsL0gyQXVheGdaUkJBd3ZQOHlpUS9waz0=

37. Spieltag

Samstag, 20.05.2023

Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: SV Elversberg - SV Wehen Wiesbaden, Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt, BVB II - SpVgg. Bayreuth, Viktoria Köln - VfL Osnabrück, Hallescher FC - RW Essen, SC Verl - FC Freiburg II

Sonntag, 21.05.2023

Ab 12.45 Uhr: VfB Oldenburg - FSV Zwickau

Ab 13.45 Uhr: MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken

Montag, 22.05.2023

ab 18.45 Uhr: SV Meppen - Dynamo Dresden

Quelle: MagentaSport (ots)