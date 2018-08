2. Bundesliga: Bielefeld gewinnt gegen Dresden

Am 2. Spieltag in der 2. Bundesliga hat Bielefeld gegen Dresden mit 2:1 gewonnen.

Joan Simun Edmundsson hatte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung gebracht, Fabian Klos hatte nur sechs Minuten später nachgelegt. Dresden drängte dann lange auf den Anschlusstreffer, der gelang aber erst in der 87. Minute durch Erich Berko. Dank einer starken ersten Halbzeit war der Sieg für Bielefeld am Ende gerecht - Rang drei ist der Verdienst.

Bochum gewinnt in Duisburg



Am 2. Spieltag in der 2. Liga hat Bochum in Duisburg mit 2:0 gewonnen. In der ersten Hälfte waren beide Teams auf Augenhöhe, Torchancen gab es aber kaum. Dann traf Sidney Sam in der 55. Minute für die Gäste, Silvere Ganvoula legte in der 64. Minute nach. Der MSV drängte auf den Anschlusstreffer - aber vergebens. Die Duisburger bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz vor dem HSV, der aber sein zweites Spiel noch vor sich hat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur